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Ермак о отношениях Зеленского и Трампа после перепалки в Oval Office: «Мы остаемся партнерами»

Киев • УНН

 • 18677 просмотра

Руководитель ОП прокомментировал отношения между странами после напряженной встречи президентов в Oval Office. Ермак подчеркнул важность сохранения партнерства и получил заверения о дальнейшей поддержке от США.

Ермак о отношениях Зеленского и Трампа после перепалки в Oval Office: «Мы остаемся партнерами»

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак прокомментировал отношения между Украиной и США после напряженного разговора президента Владимира Зеленского с Дональдом Трампом в Овальном кабинете. Об этом он заявил по итогам встречи делегаций Украины и США в Джидде, передает УНН.

Детали 

По его словам, даже между союзниками могут возникать споры, но главное – сохранение партнерства.

И между партнерами, и между друзьями иногда возникают какие-то вещи, когда разные разговоры. Главное то, что мы были и остаемся партнерами с Соединенными Штатами

- сказал Ермак.

Он подчеркнул, что позиция Президента Зеленского всегда была очень принципиальной.

Мы очень ценим все, что сделал американский народ, что сделал американский президент, обе партии в Конгрессе, Сенате. Мы очень ценим лидерство президента Трампа. Считаем, что Соединенные Штаты именно та страна, которая может сегодня сделать все для того, чтобы этот справедливый мир настал, они имеют этот рычаг

- заявил Ермак. 

Также он отметил, что Киев получил заверения от Вашингтона о дальнейшей поддержке.

"Это не простая работа, очень непростая. Я не знаю, кто бы еще мог справиться с этой работой, но важно, что они готовы быть с нами, готовы работать, для них это важно и мы это очень ценим. И я считаю, что героизм, стойкость нашей нации, лидерство Соединенных Штатов, мощная поддержка наших европейских друзей – это то, что является такой верой, то что это действительно может произойти", - добавил руководитель Офиса Президента.

Напомним 

Президент США Дональд Трамп заявил, что открыт к тому, чтобы снова пригласить Президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом.

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

политика
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