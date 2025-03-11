Ермак о отношениях Зеленского и Трампа после перепалки в Oval Office: «Мы остаемся партнерами»
Киев • УНН
Руководитель ОП прокомментировал отношения между странами после напряженной встречи президентов в Oval Office. Ермак подчеркнул важность сохранения партнерства и получил заверения о дальнейшей поддержке от США.
Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак прокомментировал отношения между Украиной и США после напряженного разговора президента Владимира Зеленского с Дональдом Трампом в Овальном кабинете. Об этом он заявил по итогам встречи делегаций Украины и США в Джидде, передает УНН.
Детали
По его словам, даже между союзниками могут возникать споры, но главное – сохранение партнерства.
И между партнерами, и между друзьями иногда возникают какие-то вещи, когда разные разговоры. Главное то, что мы были и остаемся партнерами с Соединенными Штатами
Он подчеркнул, что позиция Президента Зеленского всегда была очень принципиальной.
Мы очень ценим все, что сделал американский народ, что сделал американский президент, обе партии в Конгрессе, Сенате. Мы очень ценим лидерство президента Трампа. Считаем, что Соединенные Штаты именно та страна, которая может сегодня сделать все для того, чтобы этот справедливый мир настал, они имеют этот рычаг
Также он отметил, что Киев получил заверения от Вашингтона о дальнейшей поддержке.
"Это не простая работа, очень непростая. Я не знаю, кто бы еще мог справиться с этой работой, но важно, что они готовы быть с нами, готовы работать, для них это важно и мы это очень ценим. И я считаю, что героизм, стойкость нашей нации, лидерство Соединенных Штатов, мощная поддержка наших европейских друзей – это то, что является такой верой, то что это действительно может произойти", - добавил руководитель Офиса Президента.
Напомним
Президент США Дональд Трамп заявил, что открыт к тому, чтобы снова пригласить Президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом.