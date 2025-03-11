Трамп відкритий щодо запрошення Зеленського до Білого дому знову

Президент США Дональд Трамп відкритий щодо того, аби знову запросити Президента України Володимира Зеленського до Білого дому. Про це він сказав журналістам у вівторок, пише УНН.

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"Звичайно. Абсолютно", - сказав Трамп, коментуючи, чи запрошується Зеленський назад у Білий дім.

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Президент США Дональд Трамп заявив, що є сподівання, що росія погодиться на припинення вогню, і що очікується зустріч з росією сьогодні і завтра.

Це сталося після зустрічі у Джидді делегацій США та України, за підсумками якої було випущено спільну заяву, у якій "Україна висловила готовність прийняти пропозицію США щодо негайного запровадження тимчасового, 30-денного режиму припинення вогню, який може бути продовжений за взаємною згодою сторін, за умови прийняття та одночасного виконання Російською Федерацією". "Сполучені Штати доведуть до відома Росії, що взаємність з боку Росії є ключем до досягнення миру", - сказано у заяві.