Трамп открыт к приглашению Зеленского в Белый дом снова
Киев • УНН
Дональд Трамп заявил о готовности пригласить Владимира Зеленского в Белый дом. Президент США подтвердил это в комментарии журналистам, ответив "абсолютно" на соответствующий вопрос.
Президент США Дональд Трамп открыт к тому, чтобы снова пригласить Президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом. Об этом он сказал журналистам во вторник, пишет УНН.
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"Конечно. Абсолютно", - сказал Трамп, комментируя, будет ли Зеленский снова приглашен в Белый дом.
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Президент США Дональд Трамп заявил, что есть надежда, что россия согласится на прекращение огня, и что ожидается встреча с россией сегодня и завтра.
Это произошло после встречи в Джидде делегаций США и Украины, по итогам которой было выпущено совместное заявление, в котором "Украина выразила готовность принять предложение США о немедленном введении временного, 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлен по взаимному согласию сторон, при условии принятия и одновременного выполнения Российской Федерацией". "Соединенные Штаты доведут до сведения России, что взаимность со стороны России является ключом к достижению мира", - сказано в заявлении.