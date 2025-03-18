Трамп о перепалке в Овальном кабинете: "Мы заставили Украину поступить правильно"

Президент США Дональд Трамп прокомментировал напряженный разговор, произошедший в Овальном кабинете во время его встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Он объяснил, что ситуация была частью давления, чтобы заставить Украину принимать "правильные решения". Об этом он сказал журналистам в Центре Кеннеди 17 марта, пишет УНН.

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"Там гибнет много людей, и мы должны были заставить Украину поступить правильно. Это была непростая ситуация. Вы могли увидеть небольшую сцену в Овальном кабинете. Но я думаю, что сейчас они делают правильные вещи, и мы пытаемся заключить мирное соглашение. Мы хотим получить прекращение огня, а затем - мирное соглашение", - заявил Трамп.

Также он прокомментировал прекращение поставок оружия и разведданных Украине. Трамп заявил, что это не повлияло на действия украинской армии в курской области.

"Нет, совсем нет. На самом деле, наоборот. Думаю, это было высоко оценено, и мы должны понимать, и вы должны понимать, что, если я вижу, что кто-то делает что-то плохое, это приведет к большому количеству смертей - единственная причина, по которой я участвую в этом - это человечность. Я участвую ради человечества", - добавил американский президент.

Напомним

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак прокомментировал отношения между Украиной и США после напряженного разговора президента Владимира Зеленского с Дональдом Трампом в Овальном кабинете.

Как он пояснил, между союзниками могут возникать споры, но главное – сохранение партнерства.