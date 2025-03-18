Трамп о перепалке в Овальном кабинете: "Мы заставили Украину поступить правильно"

$41.340.03
45.851.22
ukenru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
18:51 • 16729 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

18:32 • 31253 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 66099 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 215533 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 123691 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 392609 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 311464 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 213935 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244311 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255169 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+11°
2.2м/с
62%
Популярные новости

Прекращение огня было нарушено несколько раз - Рубио

4 апреля, 13:26 • 23662 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 46414 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 133081 просмотра

Российская армия атаковала Кривой Рог: что известно

4 апреля, 15:59 • 15652 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

17:58 • 15003 просмотра
публикации

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 133140 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 215533 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 392609 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 254832 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

4 апреля, 05:56 • 311464 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Андрей Ермак

Реджеп Тайип Эрдоган

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

19:44 • 3566 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

17:58 • 15044 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 46457 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 72279 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 57348 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Instagram

ТикТок

Facebook

Туполев Ту-22М

Трамп о перепалке в Овальном кабинете: "Мы заставили Украину поступить правильно"

Киев • УНН

 • 14301 просмотра

Дональд Трамп прокомментировал напряженный разговор, произошедший в Овальном кабинете во время его встречи с Владимиром Зеленским. Он добавил, что США стремятся к мирному соглашению и прекращению огня.

Трамп о перепалке в Овальном кабинете: "Мы заставили Украину поступить правильно"

Президент США Дональд Трамп прокомментировал напряженный разговор, произошедший в Овальном кабинете во время его встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Он объяснил, что ситуация была частью давления, чтобы заставить Украину принимать "правильные решения". Об этом он сказал журналистам в Центре Кеннеди 17 марта, пишет УНН.

Детали

"Там гибнет много людей, и мы должны были заставить Украину поступить правильно. Это была непростая ситуация. Вы могли увидеть небольшую сцену в Овальном кабинете. Но я думаю, что сейчас они делают правильные вещи, и мы пытаемся заключить мирное соглашение. Мы хотим получить прекращение огня, а затем - мирное соглашение", - заявил Трамп.

Также он прокомментировал прекращение поставок оружия и разведданных Украине. Трамп заявил, что это не повлияло на действия украинской армии в курской области.

"Нет, совсем нет. На самом деле, наоборот. Думаю, это было высоко оценено, и мы должны понимать, и вы должны понимать, что, если я вижу, что кто-то делает что-то плохое, это приведет к большому количеству смертей - единственная причина, по которой я участвую в этом - это человечность. Я участвую ради человечества", - добавил американский президент.

Напомним

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак прокомментировал отношения между Украиной и США после напряженного разговора президента Владимира Зеленского с Дональдом Трампом в Овальном кабинете.

Как он пояснил, между союзниками могут возникать споры, но главное – сохранение партнерства.

Алина Волянская

Алина Волянская

ВойнаполитикаНовости Мира
Дональд Трамп
Андрей Ермак
Владимир Зеленский
Соединенные Штаты
Украина
Brent
$66.30
Bitcoin
$84,167.70
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,817.77