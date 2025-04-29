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Трамп допустил, что путин может довести ситуацию до того, что он станет на сторону Украины

Киев • УНН

 • 4224 просмотра

Трамп предположил, что путин может заставить его встать на сторону Украины. Он намекнул на возможность использования санкций вместо оружия.

Трамп допустил, что путин может довести ситуацию до того, что он станет на сторону Украины

Президент США Дональд Трамп заявил, что предполагает, что российский диктатор владимир путин может довести ситуацию до того, что американский лидер станет на сторону Украины, но не обязательно на сторону Владимира Зеленского. Об этом он сказал в интервью The Atlantic, передает УНН.

Детали

Трамп прокомментировал, видит ли он ситуацию, при которой он придет с большим количеством оружия, с полномасштабной поддержкой Украины для сохранения ее территориальной целостности.

"Не обязательно оружие. Существует много видов оружия. Не обязательно оружие с пулями. Это может быть оружие с санкциями. Это может быть оружие с банковским делом. Это может быть много другого оружия", - сказал Трамп.

На вопрос, есть ли что-то, что путин мог бы сделать, чтобы он сказал: "Знаете что? Я теперь на стороне Зеленского", Трамп ответил: "Не обязательно на стороне Зеленского, но на стороне Украины, да. Но не обязательно на стороне Зеленского".

Трамп заявил, что у него были трудности с Зеленским. "Вы видели это здесь, когда он сидел в этом кресле (в Овальном кабинете - ред.), когда он просто не мог этого понять", - заявил Трамп.

Трамп о перепалке в Овальном кабинете: "Мы заставили Украину поступить правильно"18.03.25, 09:27 • 14345 просмотров

"Он добился своего. Но вместо того, чтобы сказать "Хорошо", когда я сделал это заявление, я сказал: "Ну, мы работаем над тем, чтобы решить этот вопрос. Мы пытаемся помочь". Он сказал: "Нет, нет, нам тоже нужна безопасность". Я сказал: "Безопасность?". Я действительно сказал: "Я даже не знаю, сможем ли мы положить этому конец". Знаете, он говорил о безопасности после. После. А потом он сделал заявление, что-то подобное тому, что они боролись с этим в одиночку, им никто не помогал. Я сказал: "Ну, мы помогли вам 350 миллиардами долларов, а Европа помогла вам гораздо меньшими деньгами", что еще одна вещь, которая меня беспокоит", - отметил Трамп.

Добавим, это интервью было проведено с Трампом в четверг, 24 апреля, до его встречи с Зеленским в Ватикане 26 апреля.

Дополнение

Трамп заявлял, что его встреча с Зеленским в Ватикане прошла хорошо, и следующие несколько дней покажут, был ли прогресс.

Впоследствии после встречи с Зеленским Трамп в своей соцсети Truth Social написал, что у путина не было причин запускать ракеты по гражданским районам, городам и поселкам Украины в последние несколько дней, и добавил, что задумался - хочет ли путин останавливать войну, и намекнул на санкции.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что эта неделя будет очень важной и решающей относительно переговоров о достижении мира в Украине.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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