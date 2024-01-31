У Пентагоні заявили, що "не відстежують" змін на тлі чуток щодо заміни Залужного

Речник Пентагону Патрік Райдер заявив, що "не відстежує жодних змін" у верхівці українського командування на тлі чуток стосовно можливої заміни Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Про це він сказав на брифінгу 30 січня, пише УНН.

Щодо вашого останнього запитання, я не відстежую жодних змін. Очевидно, що це Україна, хто має обговорювати свої внутрішні домашні справи