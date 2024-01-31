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У Пентагоні заявили, що "не відстежують" змін на тлі чуток щодо заміни Залужного

У Пентагоні заявили, що "не відстежують" змін на тлі чуток щодо заміни Залужного

Київ • УНН

 • 23713 перегляди

Речник Пентагону заявив, що "не відстежує жодних змін" у верхівці українського командування на тлі чуток про заміну головнокомандувача Валерія Залужного.

Речник Пентагону Патрік Райдер заявив, що "не відстежує жодних змін" у верхівці українського командування на тлі чуток стосовно можливої заміни Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Про це він сказав на брифінгу 30 січня, пише УНН.

Щодо вашого останнього запитання, я не відстежую жодних змін. Очевидно, що це Україна, хто має обговорювати свої внутрішні домашні справи

- сказав Райдер у відповідь на запитання, чи був Пентагон повідомлений Україною про які-небудь зміни у верхівці свого командування на тлі чуток "про заміну генерала Залужного".

Міноборони зробило першу заяву на тлі чуток про можливі відставки Залужного та Умерова29.01.24, 19:52 • 111844 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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