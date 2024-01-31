В Пентагоне заявили, что "не отслеживают" изменений на фоне слухов о замене Залужного

Спикер Пентагона Патрик Райдер заявил, что "не отслеживает никаких изменений" в верхушке украинского командования на фоне слухов о возможной замене Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Об этом он сказал на брифинге 30 января, пишет УНН.

Относительно вашего последнего вопроса, я не отслеживаю никаких изменений. Очевидно, что это Украина, кто должен обсуждать свои внутренние домашние дела - сказал Райдер в ответ на вопрос, был ли Пентагон уведомлен Украиной о каких-либо изменениях в верхушке своего командования на фоне слухов "о замене генерала Залужного".

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