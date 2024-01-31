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Україна та США домовились посилити співпрацю щодо контролю за використанням міжнародної допомоги

Україна та США домовились посилити співпрацю щодо контролю за використанням міжнародної допомоги

Київ • УНН

 • 24004 перегляди

Міністерство оборони України та Міністерство оборони США підписали меморандум про взаєморозуміння щодо посилення співпраці у сфері контролю за використанням міжнародної безпекової допомоги, яка надається Україні.

Міністр оборони України Рустем Умєров зустрівся з генеральним інспектором Міністерства оборони США Робертом Сторчем у Києві. Про це повідомляє пресслужба оборонного відомства, передає УНН.

Деталі 

В рамках зустрічі головна інспекція Міністерства оборони України та Офіс Генерального інспектора Міністерства оборони США підписали Меморандум про взаєморозуміння. Мета документа – посилення співпраці у сфері контролю за використанням міжнародної допомоги.

Серед іншого Меморандум передбачає:

  • обмін актуальною інформацією для виявлення, підтвердження та запобігання шахрайству або корупції, що впливає або стосується безпекової допомоги, яку США надають Україні
  • проведення спільних заходів з виявлення, підтвердження та запобігання шахрайству та корупції
  • створення механізму взаємної передачі запитів, що стосуються розслідувань і заходів у межах повноважень та юрисдикції сторін
  • проведення періодичних зустрічей для визначення пріоритетних напрямків співробітництва для досягнення спільних цілей

З українського боку Меморандум підписав Головний інспектор Міністерства оборони України адмірал Ігор Воронченко, з американського – Генеральний Інспектор Міністерства оборони США Роберт Сторч.

Голова Нацполіції України підписав меморандум про співпрацю з генеральними інспекторами США 30.01.24, 16:39 • 29976 переглядiв

Доповнення

Під час зустрічі міністр поінформував американську сторону про інституційні трансформації, що тривають в міністерстві.

Зокрема щодо запровадження дієвої системи нагляду, менеджменту ризиків, відповідності, запобіганню корупції у сфері закупівель, а також щодо запровадження інструментів демократичного контролю у сфері оборони.

До кінця квітня ми матимемо стовідсоткову впевненість, що усі наглядові механізми будуть впроваджені, та система працюватиме

- підкреслив Умєров.

Рустем Умєров також наголосив, що посилення контролю і прозорості у використанні безпекової допомоги, яка надається Україні партнерами, є одним з пріоритетів у роботі відомства.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся делегацією Генеральних інспекторів Державного департаменту, Міністерства оборони та Агентства США з міжнародного розвитку.

Сторони обговорили реалізацію реформ в Україні, антикорупційну інфраструктуру та впровадження цифровізації.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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