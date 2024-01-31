Україна та США домовились посилити співпрацю щодо контролю за використанням міжнародної допомоги
Київ • УНН
Міністерство оборони України та Міністерство оборони США підписали меморандум про взаєморозуміння щодо посилення співпраці у сфері контролю за використанням міжнародної безпекової допомоги, яка надається Україні.
Міністр оборони України Рустем Умєров зустрівся з генеральним інспектором Міністерства оборони США Робертом Сторчем у Києві. Про це повідомляє пресслужба оборонного відомства, передає УНН.
Деталі
В рамках зустрічі головна інспекція Міністерства оборони України та Офіс Генерального інспектора Міністерства оборони США підписали Меморандум про взаєморозуміння. Мета документа – посилення співпраці у сфері контролю за використанням міжнародної допомоги.
Серед іншого Меморандум передбачає:
- обмін актуальною інформацією для виявлення, підтвердження та запобігання шахрайству або корупції, що впливає або стосується безпекової допомоги, яку США надають Україні
- проведення спільних заходів з виявлення, підтвердження та запобігання шахрайству та корупції
- створення механізму взаємної передачі запитів, що стосуються розслідувань і заходів у межах повноважень та юрисдикції сторін
- проведення періодичних зустрічей для визначення пріоритетних напрямків співробітництва для досягнення спільних цілей
З українського боку Меморандум підписав Головний інспектор Міністерства оборони України адмірал Ігор Воронченко, з американського – Генеральний Інспектор Міністерства оборони США Роберт Сторч.
Голова Нацполіції України підписав меморандум про співпрацю з генеральними інспекторами США 30.01.24, 16:39 • 29976 переглядiв
Доповнення
Під час зустрічі міністр поінформував американську сторону про інституційні трансформації, що тривають в міністерстві.
Зокрема щодо запровадження дієвої системи нагляду, менеджменту ризиків, відповідності, запобіганню корупції у сфері закупівель, а також щодо запровадження інструментів демократичного контролю у сфері оборони.
До кінця квітня ми матимемо стовідсоткову впевненість, що усі наглядові механізми будуть впроваджені, та система працюватиме
Рустем Умєров також наголосив, що посилення контролю і прозорості у використанні безпекової допомоги, яка надається Україні партнерами, є одним з пріоритетів у роботі відомства.
Нагадаємо
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся делегацією Генеральних інспекторів Державного департаменту, Міністерства оборони та Агентства США з міжнародного розвитку.
Сторони обговорили реалізацію реформ в Україні, антикорупційну інфраструктуру та впровадження цифровізації.