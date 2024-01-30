Голова Нацполіції України підписав меморандум про співпрацю з генеральними інспекторами США

Голова Національної поліції України Іван Вигівський підписав Меморандум про співробітництво з генеральними інспекторами США. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції, передає УНН.

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Так, Україна підписала меморандуми про співробітництво з Офісом генерального інспектора Агентства США з міжнародного розвитку та Офісом генерального інспектора Міністерства оборони США.

Окрім Нацполіції, такі договори підписані між компетентними органами України – САП та ДБР.

Вкрай важливим для нас є те, щоб надана нашими партнерами Україні, в тому числі Національній поліції, допомога використовувалась належним чином і за призначенням. Ми готові до співробітництва у сфері боротьби з шахрайством, корупцією або будь-якою іншою незаконною діяльністю чи порушенням, що впливає на безпекову та зовнішню допомогу, яка надається Україні Сполученими Штатами Америки