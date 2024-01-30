Голова Нацполіції України підписав меморандум про співпрацю з генеральними інспекторами США
Київ • УНН
Голова Національної поліції України підписав угоди про співпрацю з американськими відомствами для посилення боротьби з шахрайством, корупцією та незаконною діяльністю, пов'язаною з американською безпековою допомогою, що надається Україні.
Голова Національної поліції України Іван Вигівський підписав Меморандум про співробітництво з генеральними інспекторами США. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції, передає УНН.
Деталі
Так, Україна підписала меморандуми про співробітництво з Офісом генерального інспектора Агентства США з міжнародного розвитку та Офісом генерального інспектора Міністерства оборони США.
Окрім Нацполіції, такі договори підписані між компетентними органами України – САП та ДБР.
Вкрай важливим для нас є те, щоб надана нашими партнерами Україні, в тому числі Національній поліції, допомога використовувалась належним чином і за призначенням. Ми готові до співробітництва у сфері боротьби з шахрайством, корупцією або будь-якою іншою незаконною діяльністю чи порушенням, що впливає на безпекову та зовнішню допомогу, яка надається Україні Сполученими Штатами Америки
Меморандуми посилять співпрацю у сфері протидії шахрайству, корупції та будь-якій іншій незаконній діяльності.
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Доповнення
Зазначається, що зустріч відбулась в Офісі Генерального прокурора під головуванням Андрія Костіна з делегацією Генеральних інспекторів США: Робертом Сторчем від Міністерства оборони, виконуючою обовʼязки Діаною Шоу від Держдепартаменту, Полом Мартіном від Агентства з міжнародного розвитку (USAID) та іншими делегатами.
Нагадаємо
До Києва прибули керівники Офісів генеральних інспекторів міністерства оборони США, Державного департаменту та Агентства з міжнародного розвитку (USAID)