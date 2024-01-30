Глава Нацполиции Украины подписал меморандум о сотрудничестве с генеральными инспекторами США

Председатель Национальной полиции Украины Иван Выговский подписал Меморандум о сотрудничестве с генеральными инспекторами США. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции, передает УНН.

Детали

Так, Украина подписала меморандумы о сотрудничестве с Офисом генерального инспектора Агентства США по международному развитию и Офисом генерального инспектора Министерства обороны США.

Кроме Нацполиции, такие договоры подписаны между компетентными органами Украины - САП и ГБР.

Крайне важным для нас является то, чтобы предоставленная нашими партнерами Украине, в том числе Национальной полиции, помощь использовалась должным образом и по назначению. Мы готовы к сотрудничеству в сфере борьбы с мошенничеством, коррупцией или любой другой незаконной деятельностью или нарушением, что влияет на безопасность и внешнюю помощь, предоставляемую Украине Соединенными Штатами Америки - подчеркнул Иван Выговский.

Меморандумы усилят сотрудничество в сфере противодействия мошенничеству, коррупции и любой другой незаконной деятельности.

Замечаний не было: представители Украины и США провели первую совместную инспекцию оружия, предоставленного американцами

Дополнение

Отмечается, что встреча состоялась в Офисе Генерального прокурора под председательством Андрея Костина с делегацией Генеральных инспекторов США: Робертом Сторчем от Министерства обороны, исполняющей обязанности Дианой Шоу от Госдепартамента, Полом Мартином от Агентства по международному развитию (USAID) и другими делегатами.

Напомним,

В Киев прибыли руководители Офисов генеральных инспекторов министерства обороны США, Государственного департамента и Агентства по международному развитию (USAID)