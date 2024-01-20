Замечаний не было: представители Украины и США провели первую совместную инспекцию оружия, предоставленного американцами

Представители Украины и США провели первую совместную инспекцию оружия и имущества, предоставленных американскими партнерами. Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает УНН.

"Служба внутреннего аудита Министерства обороны и представители ВСУ совместно с представителями Отдела оборонного сотрудничества Посольства США провели проверку вооружения и имущества, предоставленного американскими партнерами, в одной из воинских частей", - сообщают в Минобороны.

Отмечается, что украинские и американские инспекторы проверили три основные позиции:

серийные номера;

техническое состояние;

условия надлежащего хранения (безопасность и охрана).

По данным ведомства, сейчас продолжается обработка информации. Во время совместной работы замечаний со стороны представителей США не было. Совместные инспекции по конечному использованию предоставленного партнерами оружия будут продолжаться.

"Обеспечение доступа к местам хранения, открытость и систематические совместные инспекции - это конкретные меры, которые мы принимаем для усиления прозрачности и укрепления доверия в отношениях с партнерами", - сказал заместитель министра обороны Юрий Джигир.

Напомним

Как сообщил министр обороны Рустем Умеров, за последние четыре месяца в Минобороны были выявлены нарушения на более 10 млрд грн, совершенные ранее. Оборонное ведомство тесно сотрудничает с правоохранителями и специальными службами.