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Замечаний не было: представители Украины и США провели первую совместную инспекцию оружия, предоставленного американцами

Замечаний не было: представители Украины и США провели первую совместную инспекцию оружия, предоставленного американцами

Киев  •  УНН

20 январь 2024, 15:56  •  15208 просмотра

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США и Украина провели первую совместную инспекцию военной техники и вооружений, предоставленных Соединенными Штатами. Инспекции направлены на повышение прозрачности и доверия.

Представители Украины и США провели первую совместную инспекцию оружия и имущества, предоставленных американскими партнерами. Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает УНН.

"Служба внутреннего аудита Министерства обороны и представители ВСУ совместно с представителями Отдела оборонного сотрудничества Посольства США провели проверку вооружения и имущества, предоставленного американскими партнерами, в одной из воинских частей", - сообщают в Минобороны.

Отмечается, что украинские и американские инспекторы проверили три основные позиции:

серийные номера;

техническое состояние;

условия надлежащего хранения (безопасность и охрана).

По данным ведомства, сейчас продолжается обработка информации. Во время совместной работы замечаний со стороны представителей США не было. Совместные инспекции по конечному использованию предоставленного партнерами оружия будут продолжаться.

"Обеспечение доступа к местам хранения, открытость и систематические совместные инспекции - это конкретные меры, которые мы принимаем для усиления прозрачности и укрепления доверия в отношениях с партнерами", - сказал заместитель министра обороны Юрий Джигир.

Напомним

Как сообщил министр обороны Рустем Умеров, за последние четыре месяца в Минобороны были выявлены нарушения на более 10 млрд грн, совершенные ранее. Оборонное ведомство тесно сотрудничает с правоохранителями и специальными службами.

Павел Башинский

Павел Башинский

Война
Зауважень не було: представники України та США провели першу спільну інспекцію зброї, наданої американцями
There were no comments: representatives of Ukraine and the United States conducted the first joint inspection of weapons provided by the Americans
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Замечаний не было: представители Украины и США провели первую совместную инспекцию оружия, предоставленного американцами

США и Украина провели первую совместную инспекцию военной техники и вооружений, предоставленных Соединенными Штатами. Инспекции направлены на повышение прозрачности и доверия.

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