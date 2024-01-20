Зауважень не було: представники України та США провели першу спільну інспекцію зброї, наданої американцями
Київ • УНН
США та Україна провели першу спільну інспекцію військової техніки та озброєнь, наданих Сполученими Штатами. Інспекції спрямовані на підвищення прозорості та довіри.
Представники України та США провели першу спільну інспекцію зброї та майна, наданих американськими партнерами. Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає УНН.
"Служба внутрішнього аудиту Міністерства оборони та представники ЗСУ спільно з представниками Відділу оборонного співробітництва Посольства США провели перевірку озброєння та майна, наданого американськими партнерами, в одній з військових частин", - повідомляють в Міноборони.
Зазначається, що українські та американські інспектори перевірили три основні позиції:
серійні номери;
технічний стан;
умови належного зберігання (безпека та охорона).
За даними відомства, наразі триває обробка інформації. Під час спільної роботи зауважень з боку представників США не було. Спільні інспекції щодо кінцевого використання наданої партнерами зброї триватимуть.
"Забезпечення доступу до місць зберігання, відкритість та систематичні спільні інспекції – це конкретні заходи, які ми вживаємо для посилення прозорості і зміцнення довіри у відносинах з партнерами" - сказав заступник міністра оборони Юрій Джигир.
Нагадаємо
Як повідомив міністр оборони Рустем Умєров, за останні чотири місяці у Міноборони були виявлені порушення на понад 10 млрд грн, вчинені раніше. Оборонне відомство тісно співпрацює з правоохоронцями та спеціальними службами.