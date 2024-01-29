Американські інспектори наданої Україні зброї прибули в Київ

До Києва прибули керівники Офісів генеральних інспекторів міністерства оборони США, Державного департаменту та Агентства з міжнародного розвитку (USAID). Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк у соцмережі X, інформує УНН.

Раді знову вітати в Києві трьох генеральних інспекторів із міністерства оборони,. Держдепу США та Агентства США з міжнародного розвитку. Їхні зустрічі з виконавцями, партнерами та українським урядом підтримують нагляд і підзвітність американської допомоги Україні - написала Брінк.

Доповнення

20 січня Міноборони України повідомляло, що представники України та США провели першу спільну інспекцію зброї та майна, наданих американськими партнерами.