Американські інспектори наданої Україні зброї прибули в Київ
Київ • УНН
Американські інспектори прибули до Києва для нагляду та забезпечення підзвітності військової допомоги, що надається Україні з боку США.
До Києва прибули керівники Офісів генеральних інспекторів міністерства оборони США, Державного департаменту та Агентства з міжнародного розвитку (USAID). Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк у соцмережі X, інформує УНН.
Раді знову вітати в Києві трьох генеральних інспекторів із міністерства оборони,. Держдепу США та Агентства США з міжнародного розвитку. Їхні зустрічі з виконавцями, партнерами та українським урядом підтримують нагляд і підзвітність американської допомоги Україні
Доповнення
20 січня Міноборони України повідомляло, що представники України та США провели першу спільну інспекцію зброї та майна, наданих американськими партнерами.