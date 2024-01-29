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Американські інспектори наданої Україні зброї прибули в Київ

Американські інспектори наданої Україні зброї прибули в Київ

Київ • УНН

 • 29925 перегляди

Американські інспектори прибули до Києва для нагляду та забезпечення підзвітності військової допомоги, що надається Україні з боку США.

До Києва прибули керівники Офісів генеральних інспекторів міністерства оборони США, Державного департаменту та Агентства з міжнародного розвитку (USAID). Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк у соцмережі X, інформує УНН

Раді знову вітати в Києві трьох генеральних інспекторів із міністерства оборони,. Держдепу США та Агентства США з міжнародного розвитку.  Їхні зустрічі з виконавцями, партнерами та українським урядом підтримують нагляд і підзвітність американської допомоги Україні

- написала Брінк. 

Доповнення 

20 січня Міноборони України повідомляло, що представники України та США провели першу спільну інспекцію зброї та майна, наданих американськими партнерами.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

ВійнаПолітика
ahentstvo-ssha-z-mizhnarodnoho-rozvytkuАгентство США з міжнародного розвитку
ministerstvo-oborony-ukrainaМіністерство оборони України
derzhavnyi-departament-sshaДержавний департамент США
ministerstvo-oborony-sshaМіністерство оборони США
bridzhyt-a-brinkБріджит А. Брінк
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