Американские инспекторы предоставленного Украине оружия прибыли в Киев
Киев • УНН
Американские инспекторы прибыли в Киев для надзора и обеспечения подотчетности военной помощи, предоставляемой Украине со стороны США.
В Киев прибыли руководители Офисов генеральных инспекторов министерства обороны США, Государственного департамента и Агентства по международному развитию (USAID). Об этом сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк в соцсети X, информирует УНН.
Рады снова приветствовать в Киеве трех генеральных инспекторов из министерства обороны,. Госдепа США и Агентства США по международному развитию. Их встречи с исполнителями, партнерами и украинским правительством поддерживают надзор и подотчетность американской помощи Украине
Дополнение
20 января Минобороны Украины сообщало, что представители Украины и США провели первую совместную инспекцию оружия и имущества, предоставленных американскими партнерами.
Американские инспекторы предоставленного Украине оружия прибыли в Киев
Американские инспекторы прибыли в Киев для надзора и обеспечения подотчетности военной помощи, предоставляемой Украине со стороны США.
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