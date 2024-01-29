Американские инспекторы предоставленного Украине оружия прибыли в Киев

В Киев прибыли руководители Офисов генеральных инспекторов министерства обороны США, Государственного департамента и Агентства по международному развитию (USAID). Об этом сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк в соцсети X, информирует УНН.

Рады снова приветствовать в Киеве трех генеральных инспекторов из министерства обороны,. Госдепа США и Агентства США по международному развитию. Их встречи с исполнителями, партнерами и украинским правительством поддерживают надзор и подотчетность американской помощи Украине - написала Бринк.

Дополнение

20 января Минобороны Украины сообщало, что представители Украины и США провели первую совместную инспекцию оружия и имущества, предоставленных американскими партнерами.