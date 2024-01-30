Обговорили реалізацію реформ в Україні: Шмигаль зустрівся з делегацією генеральних інспекторів з США
Київ • УНН
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сьогодні зустрівся делегацією Генеральних інспекторів Державного департаменту, Міністерства оборони та Агентства США з міжнародного розвитку.
Україна високо цінує підтримку США у війні проти рф, тож Київ відповідально ставиться до витрат фінансової допомоги від партнерів. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає УНН.
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Глава українського уряду розповів, що сьогодні зустрівся з делегацією Генеральних інспекторів Державного департаменту, Міністерства оборони та Агентства США з міжнародного розвитку.
Зосередили увагу на питанні реалізації реформ в нашій державі. Створена й успішно працює антикорупційна інфраструктура. Впроваджуємо цифровізацію. Повернули електронне декларування, подали у Парламент законопроєкт про лобізм. Запровадили грейдову систему оплати праці держслужбовців та скоротили майже 20 тисяч вакансій у державній службі
За його словами, реалізація усього спектру реформ сприятиме зміцненню нашої держави в усіх сферах: від сфери правосуддя до бізнес-клімату.
Окрім того, Шмигаль наголосив, що Україна високо цінує допомогу США, а тому з відповідальністю ставиться до кожного витраченого долара.
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Доповнення
Шмигаль також нагадав, що Мінфін України спільно міжнародними аудиторськими компаніями здійснює моніторинг використання прямої бюджетної підтримки Уряду США
Прем'єр-міністр України підкреслив, що підзвітність і прозорість використання залучених коштів — ключовий пріоритет у співпраці з партнерами.
Тісно співпрацюємо з USAID та Світовим банком для забезпечення моніторингу цільового використання коштів, що надані Урядом США
Нагадаємо
До Києва прибули керівники Офісів генеральних інспекторів міністерства оборони США, Державного департаменту та Агентства з міжнародного розвитку (USAID)
Пані посол США в Україні Бріджит Брінк наголосила, що їхні зустрічі з виконавцями, партнерами та українським урядом підтримують нагляд і підзвітність американської допомоги Україні.