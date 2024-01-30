Обсудили реализацию реформ в Украине: Шмыгаль встретился с делегацией генеральных инспекторов из США
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сегодня встретился с делегацией Генеральных инспекторов Государственного департамента, Министерства обороны и Агентства США по международному развитию.
Достали два тела и спасли "фигуриста"-экстремала: спасатели о ситуации на водоемах в Киевской и Днепропетровской областях
В ГСЧС сообщили о ситуации на водоемах в Киевской и Днепропетровской областях - обнаружили тела двух погибших и спасли мужчину, который отправился кататься на коньках на реке Днепр и оказался в ледяной воде.
Россияне запустили бпла на Берислав: погиб мужчина, который в момент атаки находился на улице, еще один травмирован
В украинском городе Берислав Херсонской области 35-летний мужчина получил смертельные ранения в результате сброса россиянами взрывного устройства на город с беспилотника. Кроме того, еще один житель Берислава получил ранение ноги, и был госпитализирован
Сдавала в аренду несуществующие коттеджи в Карпатах: львовянка обманула около 60 граждан
25-летний львовянин обманул около 60 человек, разместив в интернете объявление об аренде несуществующих коттеджей в Карпатах и требуя предоплату.
ГБР расследует более 300 производств по деятельности ТЦК и СП
ГБР расследует более 300 уголовных производств в отношении территориальных центров комплектования и центров социальной поддержки.
Крупнейший художественный музей Финляндии признал Репина украинцем
Крупнейший художественный музей Финляндии "Атенеум" признал украинскую национальность художника Ильи Репина после того, как появились доказательства того, что Репин родился на территории современной Украины.
Создание международной рабочей группы по евроатлантической интеграции Украины: Зеленский встретился с экс-генсеком НАТО Расмуссеном
Президент Зеленский встретился с бывшим Генеральным секретарем НАТО Андерсом Фог Расмуссеном, чтобы обсудить обязательства Украины по безопасности и путь к евроатлантической интеграции.
Кража цветов с Эспланады памяти в городе Южный: полиция ищет женщину, которая забирала цветы павших Героев
Полиция расследует кражу цветов с мемориала в Южном, посвященного погибшим украинским героям, после того, как об этом сообщили родственники, которые увидели это на видео с камер наблюдения.
Совместно с США Украина планирует ввести прозрачный процесс отбора на руководящие должности в Национальной полиции
Министерство внутренних дел Украины и Посольство США в Украине запускают систему отбора на руководящие должности в Национальной полиции с целью модернизации критериев и обеспечения прозрачных и качественных назначений.
Ударил женщину топором и спрятал тело в яме: под Киевом задержали злоумышленника
Мужчина в состоянии алкогольного опьянения на Киевщине напал на жертву с топором, нанеся ей смертельные телесные повреждения, и спрятал тело в яме, чтобы скрыть следы преступления.