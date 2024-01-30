Обсудили реализацию реформ в Украине: Шмыгаль встретился с делегацией генеральных инспекторов из США

Украина высоко ценит поддержку США в войне против рф, поэтому Киев ответственно относится к расходам финансовой помощи от партнеров. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.

Детали

Глава украинского правительства рассказал, что сегодня встретился с делегацией Генеральных инспекторов Государственного департамента, Министерства обороны и Агентства США по международному развитию.

Сосредоточили внимание на вопросе реализации реформ в нашем государстве. Создана и успешно работает антикоррупционная инфраструктура. Внедряем цифровизацию. Вернули электронное декларирование, подали в Парламент законопроект о лоббизме. Ввели грейдовую систему оплаты труда госслужащих и сократили почти 20 тысяч вакансий в государственной службе - резюмировал Денис Шмыгаль.

По его словам, реализация всего спектра реформ будет способствовать укреплению нашего государства во всех сферах: от сферы правосудия до бизнес-климата.

Кроме того, Шмыгаль отметил, что Украина высоко ценит помощь США, а потому с ответственностью относится к каждому потраченному доллару.

Глава Нацполиции Украины подписал меморандум о сотрудничестве с генеральными инспекторами США

Дополнение

Шмыгаль также напомнил, что Минфин Украины совместно международными аудиторскими компаниями осуществляет мониторинг использования прямой бюджетной поддержки Правительства США

Премьер-министр Украины подчеркнул, что подотчетность и прозрачность использования привлеченных средств - ключевой приоритет в сотрудничестве с партнерами.

Тесно сотрудничаем с USAID и Всемирным банком для обеспечения мониторинга целевого использования средств, предоставленных Правительством США - подчеркнул Шмыгаль.

Напомним

В Киев прибыли руководители Офисов генеральных инспекторов министерства обороны США, Государственного департамента и Агентства по международному развитию (USAID)

Госпожа посол США в Украине Бриджит Бринк отметила, что их встречи с исполнителями, партнерами и украинским правительством поддерживают надзор и подотчетность американской помощи Украине.