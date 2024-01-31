Украина и США договорились усилить сотрудничество по контролю за использованием международной помощи

Министр обороны Украины Рустем Умеров встретился с генеральным инспектором Министерства обороны США Робертом Сторчем в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства, передает УНН.

Детали

В рамках встречи главная инспекция Министерства обороны Украины и Офис Генерального инспектора Министерства обороны США подписали Меморандум о взаимопонимании. Цель документа - усиление сотрудничества в сфере контроля за использованием международной помощи.

Среди прочего Меморандум предусматривает:

обмен актуальной информацией для выявления, подтверждения и предотвращения мошенничества или коррупции, что влияет или касается помощи по безопасности, которую США предоставляют Украине

проведение совместных мероприятий по выявлению, подтверждению и предотвращению мошенничества и коррупции

создание механизма взаимной передачи запросов, касающихся расследований и мероприятий в пределах полномочий и юрисдикции сторон

проведение периодических встреч для определения приоритетных направлений сотрудничества для достижения общих целей

С украинской стороны Меморандум подписал Главный инспектор Министерства обороны Украины адмирал Игорь Воронченко, с американской - Генеральный Инспектор Министерства обороны США Роберт Сторч.

Глава Нацполиции Украины подписал меморандум о сотрудничестве с генеральными инспекторами США

Дополнение

Во время встречи министр проинформировал американскую сторону об институциональных трансформациях, которые продолжаются в министерстве.

В частности по внедрению действенной системы надзора, менеджмента рисков, соответствия, предотвращению коррупции в сфере закупок, а также по внедрению инструментов демократического контроля в сфере обороны.

До конца апреля мы будем иметь стопроцентную уверенность, что все надзорные механизмы будут внедрены, и система будет работать - подчеркнул Умеров.

Рустем Умеров также отметил, что усиление контроля и прозрачности в использовании помощи по безопасности, которая предоставляется Украине партнерами, является одним из приоритетов в работе ведомства.

Напомним

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с делегацией Генеральных инспекторов Государственного департамента, Министерства обороны и Агентства США по международному развитию.

Стороны обсудили реализацию реформ в Украине, антикоррупционную инфраструктуру и внедрение цифровизации.