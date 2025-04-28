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Сергія Корецького обрано головою правління Нафтогаз України - нардеп
18:27 • 4858 перегляди

Сергія Корецького обрано головою правління Нафтогаз України - нардеп

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Сергія Корецького обрано головою правління Нафтогаз України - нардеп

Київ • УНН

 • 4800 перегляди

Сергій Корецький, який раніше очолював Укрнафту, став головою правління Нафтогазу.

Сергія Корецького обрано головою правління Нафтогаз України - нардеп

Головою правління Нафтогаз України обрано Сергія Корецького. Про це повідомив нардеп, заступник голови комітету з питань з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Жупанин, передає УНН.

Сергія Корецького обрано Головою правління Нафтогаз України! ... Талановита людина, з шикарним досвідом і прекрасними результатами вже на посаді Голови правління державної Укрнафти 

- повідомив нардеп.

За його словами, "попереду дуже не прості часи вже як керманича найбільшої компанії в Україні".

Країні потрібен газ для проходження наступної зими, а Нафтогазу потрібно знаходити кошти для його купівлі, для захисту своїх обʼєктів та нарощення видобутку українського газу 

- резюмував нардеп.

Додамо

Сергі́й Корецький — український підприємець та топ-менеджер у нафтогазовій галузі, зокрема у сегменті видобутку та переробки нафти, гуртової та роздрібної реалізації нафтопродуктів (Downstream), великих інвестиційних проєктів, угод M&A. Директор ПАТ "Укрнафта" та АТ "Укртатнафта" (з листопада 2022).

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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