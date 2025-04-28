Сергія Корецького обрано головою правління Нафтогаз України - нардеп
Київ • УНН
Сергій Корецький, який раніше очолював Укрнафту, став головою правління Нафтогазу.
Головою правління Нафтогаз України обрано Сергія Корецького. Про це повідомив нардеп, заступник голови комітету з питань з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Жупанин, передає УНН.
Сергія Корецького обрано Головою правління Нафтогаз України! ... Талановита людина, з шикарним досвідом і прекрасними результатами вже на посаді Голови правління державної Укрнафти
За його словами, "попереду дуже не прості часи вже як керманича найбільшої компанії в Україні".
Країні потрібен газ для проходження наступної зими, а Нафтогазу потрібно знаходити кошти для його купівлі, для захисту своїх обʼєктів та нарощення видобутку українського газу
Додамо
Сергі́й Корецький — український підприємець та топ-менеджер у нафтогазовій галузі, зокрема у сегменті видобутку та переробки нафти, гуртової та роздрібної реалізації нафтопродуктів (Downstream), великих інвестиційних проєктів, угод M&A. Директор ПАТ "Укрнафта" та АТ "Укртатнафта" (з листопада 2022).