Сергея Корецкого избрали главой правления Нафтогаз Украины - нардеп

Председателем правления Нафтогаз Украины избран Сергей Корецкий. Об этом сообщил нардеп, заместитель председателя комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Жупанин, передает УНН.

Сергей Корецкий избран Председателем правления Нафтогаз Украины! ... Талантливый человек, с шикарным опытом и прекрасными результатами уже в должности Председателя правления государственной Укрнафты

По его словам, "впереди очень не простые времена уже в качестве руководителя крупнейшей компании в Украине".

Стране нужен газ для прохождения следующей зимы, а Нафтогазу нужно находить средства для его покупки, для защиты своих объектов и наращивания добычи украинского газа