Сергея Корецкого избрали главой правления Нафтогаз Украины - нардеп
Киев • УНН
Сергей Корецкий, который ранее возглавлял Укрнафту, стал председателем правления Нафтогаза.
Председателем правления Нафтогаз Украины избран Сергей Корецкий. Об этом сообщил нардеп, заместитель председателя комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Жупанин, передает УНН.
Сергей Корецкий избран Председателем правления Нафтогаз Украины! ... Талантливый человек, с шикарным опытом и прекрасными результатами уже в должности Председателя правления государственной Укрнафты
По его словам, "впереди очень не простые времена уже в качестве руководителя крупнейшей компании в Украине".
Стране нужен газ для прохождения следующей зимы, а Нафтогазу нужно находить средства для его покупки, для защиты своих объектов и наращивания добычи украинского газа
Добавим
Сергей Корецкий — украинский предприниматель и топ-менеджер в нефтегазовой отрасли, в частности в сегменте добычи и переработки нефти, оптовой и розничной реализации нефтепродуктов (Downstream), крупных инвестиционных проектов, сделок M&A. Директор ПАО "Укрнафта" и АО "Укртатнафта" (с ноября 2022).