На Донеччині ворог під ранок вдарив по 5 містах і селах, за добу 5 загиблих, серед поранених дитина
Київ • УНН
Минулої доби росіяни завдали ударів по Донеччині. П'ятеро людей загинуло, четверо поранено, серед них дитина. Сьогодні вранці окупанти обстріляли п'ять населених пунктів.
П’ятеро людей загинуло, четверо зазнали поранень, зокрема дитина, через російські удари по Донеччині минулої доби, сьогодні під ранок росіяни завдали ударів по п'яти населених пунктах регіону, повідомили у Нацполіції у вівторок, пише УНН.
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Поліція зафіксувала 3 281 обстріл по лінії фронту та житловому сектору у регіоні. Під вогнем перебували 17 населених пунктів, руйнувань зазнав 61 цивільний об’єкт, з них 36 житлових будинків.
У Новоекономічному росіяни вбили трьох жителів. По Костянтинівці ворог вдарив бомбою "КАБ-250" та артилерією - загинула цивільна особа.
Сьогодні під ранок росіяни завдали ударів по п'яти населених пунктах: Краматорську, Добропіллю, Софіївці, Грузькому та Шаховому. У Шаховому одна людина загинула, ще одна зазнала поранень.
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