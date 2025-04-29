В Донецкой области враг под утро ударил по 5 городам и селам, за сутки 5 погибших, среди раненых ребенок

Пять человек погибли, четверо получили ранения, в том числе ребенок, из-за российских ударов по Донецкой области за прошедшие сутки, сегодня под утро россияне нанесли удары по пяти населенным пунктам региона, сообщили в Нацполиции во вторник, пишет УНН.

Детали

Полиция зафиксировала 3 281 обстрел по линии фронта и жилому сектору в регионе. Под огнем находились 17 населенных пунктов, разрушениям подвергся 61 гражданский объект, из них 36 жилых домов.

В Новоэкономическом россияне убили трех жителей. По Константиновке враг ударил бомбой "КАБ-250" и артиллерией - погиб гражданский человек.

Сегодня под утро россияне нанесли удары по пяти населенным пунктам: Краматорску, Доброполью, Софиевке, Грузскому и Шаховому. В Шаховом один человек погиб, еще один получил ранения.

Треть боев за сутки - на одном направлении: карта от Генштаба