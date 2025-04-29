В Донецкой области враг под утро ударил по 5 городам и селам, за сутки 5 погибших, среди раненых ребенок
Киев • УНН
За прошедшие сутки россияне нанесли удары по Донецкой области. Пятеро человек погибли, четверо ранены, среди них ребенок. Сегодня утром оккупанты обстреляли пять населенных пунктов.
Пять человек погибли, четверо получили ранения, в том числе ребенок, из-за российских ударов по Донецкой области за прошедшие сутки, сегодня под утро россияне нанесли удары по пяти населенным пунктам региона, сообщили в Нацполиции во вторник, пишет УНН.
Детали
Полиция зафиксировала 3 281 обстрел по линии фронта и жилому сектору в регионе. Под огнем находились 17 населенных пунктов, разрушениям подвергся 61 гражданский объект, из них 36 жилых домов.
В Новоэкономическом россияне убили трех жителей. По Константиновке враг ударил бомбой "КАБ-250" и артиллерией - погиб гражданский человек.
Сегодня под утро россияне нанесли удары по пяти населенным пунктам: Краматорску, Доброполью, Софиевке, Грузскому и Шаховому. В Шаховом один человек погиб, еще один получил ранения.
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