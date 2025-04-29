Треть боев за сутки - на одном направлении: карта от Генштаба
Киев • УНН
За минувшие сутки на фронте произошло 178 боестолкновений, треть из которых – на Покровском направлении. Враг также был активен на Новопавловском направлении, пытаясь прорвать оборону ВСУ.
Треть из 178 боев на фронте за минувшие сутки произошла на Покровском направлении, также враг был активнее на Новопавловском направлении, сообщили в утренней сводке 29 апреля в Генеральном штабе ВСУ, показав карту боевых действий за 28 апреля, пишет УНН.
Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери. В общем, за минувшие сутки зафиксировано 178 боестолкновений
Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах один ракетный удар, применив одну ракету и 115 авиаударов, сбросив 201 управляемую авиационную бомбу. Кроме этого, совершил 6010 обстрелов, в частности 88 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2858 дронов-камикадзе.
"За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли поражение по 16 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, одному средству ПВО и двум артиллерийским средствам противника", - говорится в сводке.
Ситуация по направлениям
На Харьковском направлении враг девять раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районах Волчанска, Волчанских Хуторов, Западного и Малой Шапковки.
На Купянском направлении вчера произошло семь атак захватчиков. Наши защитники отбивали штурмовые действия противника в районах Загризового, Кондрашовки, Петропавловки, Глушковки и Новой Кругляковки.
На Лиманском направлении враг атаковал 18 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Катериновка, Новое, Колодцы, Ямполевка и в направлениях Липового, Редкодуба, Зеленой Долины и Нового Мира.
На Северском направлении наши воины успешно остановили шесть атак противника вблизи Ивано-Дарьевки и в сторону населенных пунктов Григоровка и Верхнекаменское.
На Краматорском направлении оккупанты десять раз атаковали в сторону Маркового и вблизи Часового Яра и Белой Горы.
На Торецком направлении враг совершил 14 атак в районах Торецка, Дружбы и в сторону Дилиевки и Дачного.
На Покровском направлении наши защитники остановили 59 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Сухая Балка, Елизаветовка, Сухой Яр, Малиновка, Лысовка, Котлино, Удачное, Новосергеевка, Новоалександровка, Надеевка, Троицкое, Котляровка, Серебряное, Андреевка и в сторону Покровска, Старой Николаевки, Александрополя, Новопавловки, Богдановки.
На Новопавловском направлении противник в течение минувшего дня совершил 23 атаки в районах населенных пунктов Привольное, Константинополь, Вольное Поле и в сторону Одрадного, Богатыря, Шевченко.
На Гуляйпольском направлении за минувшие сутки боестолкновений не произошло.
На Ореховском направлении оккупационные войска пять раз штурмовали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Щербаки, Степное и Лобковое.
На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили пять вражеских атак.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.
"Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. За минувшие сутки на данном направлении произошло 15 боестолкновений, враг нанес 17 авиаударов, сбросив при этом 27 управляемых авиационных бомб, и совершил 338 обстрелов, один из которых - из реактивной системы залпового огня", - сказано в сводке.
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