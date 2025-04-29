Треть боев за сутки - на одном направлении: карта от Генштаба

Треть из 178 боев на фронте за минувшие сутки произошла на Покровском направлении, также враг был активнее на Новопавловском направлении, сообщили в утренней сводке 29 апреля в Генеральном штабе ВСУ, показав карту боевых действий за 28 апреля, пишет УНН.

Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери. В общем, за минувшие сутки зафиксировано 178 боестолкновений - сообщили в Генштабе.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах один ракетный удар, применив одну ракету и 115 авиаударов, сбросив 201 управляемую авиационную бомбу. Кроме этого, совершил 6010 обстрелов, в частности 88 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2858 дронов-камикадзе.

"За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли поражение по 16 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, одному средству ПВО и двум артиллерийским средствам противника", - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Харьковском направлении враг девять раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районах Волчанска, Волчанских Хуторов, Западного и Малой Шапковки.

На Купянском направлении вчера произошло семь атак захватчиков. Наши защитники отбивали штурмовые действия противника в районах Загризового, Кондрашовки, Петропавловки, Глушковки и Новой Кругляковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 18 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Катериновка, Новое, Колодцы, Ямполевка и в направлениях Липового, Редкодуба, Зеленой Долины и Нового Мира.

На Северском направлении наши воины успешно остановили шесть атак противника вблизи Ивано-Дарьевки и в сторону населенных пунктов Григоровка и Верхнекаменское.

На Краматорском направлении оккупанты десять раз атаковали в сторону Маркового и вблизи Часового Яра и Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил 14 атак в районах Торецка, Дружбы и в сторону Дилиевки и Дачного.

На Покровском направлении наши защитники остановили 59 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Сухая Балка, Елизаветовка, Сухой Яр, Малиновка, Лысовка, Котлино, Удачное, Новосергеевка, Новоалександровка, Надеевка, Троицкое, Котляровка, Серебряное, Андреевка и в сторону Покровска, Старой Николаевки, Александрополя, Новопавловки, Богдановки.

На Новопавловском направлении противник в течение минувшего дня совершил 23 атаки в районах населенных пунктов Привольное, Константинополь, Вольное Поле и в сторону Одрадного, Богатыря, Шевченко.

На Гуляйпольском направлении за минувшие сутки боестолкновений не произошло.

На Ореховском направлении оккупационные войска пять раз штурмовали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Щербаки, Степное и Лобковое.

На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили пять вражеских атак.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

"Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. За минувшие сутки на данном направлении произошло 15 боестолкновений, враг нанес 17 авиаударов, сбросив при этом 27 управляемых авиационных бомб, и совершил 338 обстрелов, один из которых - из реактивной системы залпового огня", - сказано в сводке.

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