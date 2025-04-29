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Сергія Корецького обрано головою правління Нафтогаз України - нардеп
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Третина боїв за добу - на одному напрямку: карта від Генштабу

Київ • УНН

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За минулу добу на фронті відбулося 178 боєзіткнень, третина з яких – на Покровському напрямку. Ворог також був активним на Новопавлівському напрямку, намагаючись прорвати оборону ЗСУ.

Третина боїв за добу - на одному напрямку: карта від Генштабу

Третина зі 178 боїв на фронті минулої доби сталася на Покровському напрямку, також ворог був активнішим на Новопавлівському напрямку, повідомили у ранковому зведенні 29 квітня у Генеральному штабі ЗСУ, показавши карту бойових дій за 28 квітня, пише УНН.

Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 178 боєзіткнень

- повідомили у Генштабі.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару, застосувавши одну ракету та 115 авіаударів, скинувши 201 керовану авіаційну бомбу. Крім цього, здійснив 6010 обстрілів, зокрема 88 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2858 дронів-камікадзе.

"За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали ураження по 16 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, одному засобу ППО та двом артилерійським засобам противника", - ідеться у зведенні.

Ситуація за напрямками

На Харківському напрямку ворог дев’ять разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районах Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Западного та Малої Шапківки.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося сім атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах Загризового, Кіндрашівки, Петропавлівки, Глушківки та Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 18 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Катеринівка, Нове, Колодязі, Ямполівка та в напрямках Липового, Рідкодуба, Зеленої Долини й Нового Миру.

На Сіверському напрямку наші воїни успішно зупинили шість атак противника поблизу Івано-Дар’ївки та в бік населених пунктів Григорівка й Верхньокам’янське.

На Краматорському напрямку окупанти десять разів атакували у бік Маркового та поблизу Часового Яру й Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 14 атак у районах Торецька, Дружби та в бік Диліївки й Дачного.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 59 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Суха Балка, Єлизаветівка, Сухий Яр, Малинівка, Лисівка, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Новоолександрівка, Надіївка, Троїцьке, Котлярівка, Срібне, Андріївка та в бік Покровська, Старої Миколаївки, Олександрополя, Новопавлівки, Богданівки.

На Новопавлівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 23 атаки у районах населених пунктів Привільне, Костянтинопіль, Вільне Поле та в бік Одрадного, Багатиря, Шевченка.

На Гуляйпільському напрямку минулої доби боєзіткнень не відбулося.

На Оріхівському напрямку окупаційні війська п’ять разів штурмували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Щербаки, Степове та Лобкове.

На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно зупинили п’ять ворожих атак.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

"Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Минулої доби на даному напрямку відбулося 15 боєзіткнень, ворог завдав 17 авіаударів, скинувши при цьому 27 керованих авіаційних бомб, і здійснив 338 обстрілів, один із яких - із реактивної системи залпового вогню", - сказано у зведенні.

російська армія подолала чергову психологічну позначку за втратами на війні в Україні29.04.25, 08:03 • 1714 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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