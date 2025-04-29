Сумщина: 87 ударів рф за добу, від прямого влучання FPV-дрона загинув чоловік

$41.740.01
47.390.01
ukenru
Будівництво метро на Виноградар: забудовник відповів, чи вплине на темпи прорив труби
Ексклюзив
09:35 • 0 перегляди

Будівництво метро на Виноградар: забудовник відповів, чи вплине на темпи прорив труби

08:02 • 13960 перегляди

Всесвітній день футболу: перемоги й поразки української збірної за рік

07:23 • 22042 перегляди

Перші сто днів президентства Трампа: чим запам'яталися і чого чекати в майбутньому

Ексклюзив
07:19 • 23032 перегляди

За ширмою науки - інтереси фармгіганта: як Академія правових наук прикрила тиск на аптечний бізнес

06:48 • 23342 перегляди

Магнітні бурі у травні: дати та інтенсивність геомагнітних коливань

28 квітня, 18:27 • 27546 перегляди

Сергія Корецького обрано головою правління Нафтогаз України

Ексклюзив
28 квітня, 14:20 • 56066 перегляди

Сезон алергії: на що звернути увагу у травні та як полегшити симптоми

Ексклюзив
28 квітня, 14:15 • 58218 перегляди

На ділянці будівництва метро на Виноградар стався прорив водопровідної труби – Автострада

Ексклюзив
28 квітня, 14:07 • 42365 перегляди

"Її все влаштовує": експерт пояснив, чому Олена Дума блокує прийняття законопроєкту про реформу АРМА

28 квітня, 13:08 • 35551 перегляди

Білий дім після пропозиції "перемир'я" путіна відповів: Трамп хоче постійного припинення вогню

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+19°
3м/с
28%
753 мм
Популярнi новини

У Києві через атаку росіян згоріла база відпочинку

28 квітня, 23:58 • 21952 перегляди

Артилеристи ЗСУ ефектно знищили російську САУ "Мста-С"

29 квітня, 02:17 • 18792 перегляди

В Україну повертається тепло: якою буде погода у вівторок

03:48 • 4442 перегляди

Атака росіян на Дніпропетровщину: загинула 12-річна дівчинка, багато поранених

04:52 • 10872 перегляди

Трамп припустив, що путін може довести ситуацію до того, що він стане на бік України

07:25 • 12083 перегляди
Публікації

Всесвітній день футболу: перемоги й поразки української збірної за рік

08:02 • 13971 перегляди

Перші сто днів президентства Трампа: чим запам'яталися і чого чекати в майбутньому

07:23 • 22064 перегляди

За ширмою науки - інтереси фармгіганта: як Академія правових наук прикрила тиск на аптечний бізнес
Ексклюзив

07:19 • 23057 перегляди

Магнітні бурі у травні: дати та інтенсивність геомагнітних коливань

06:48 • 23364 перегляди

Боротьба з корупцією обходиться Україні дорожче, ніж сама корупція? Цифри і кейси зі звіту НАБУ

28 квітня, 16:07 • 33879 перегляди
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Джо Байден

Марк Карні

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Донецька область

Реклама
УНН Lite

"Грішники" зібрали у світі понад 160 млн доларів за два вікенди: у США новий фільм Раяна Куглера потіснив "Minecraft"

28 квітня, 13:22 • 22112 перегляди

Зірка кіносаги "Гаррі Поттер" Руперт Грінт вдруге став батьком

28 квітня, 08:56 • 42223 перегляди

OutKast, Сінді Лопер та The White Stripes увійдуть до Зали слави рок-н-ролу

28 квітня, 08:46 • 41757 перегляди

П’ять неймовірних довгоочікуваних прем’єр травня: що подивитися

26 квітня, 14:39 • 148685 перегляди

Каньє Вест запустив перший стрім на Twitch і за лічені хвилини полетів у бан за зігування

25 квітня, 15:56 • 62357 перегляди
Актуальне

Signal

F-16 Fighting Falcon

Eurofighter Typhoon

Нафта марки Brent

Truth Social

Сумщина: 87 ударів рф за добу, від прямого влучання FPV-дрона загинув чоловік

Київ • УНН

 • 2454 перегляди

Російські війська обстріляли Сумську область 87 разів за добу. У Шалигінській громаді загинув 30-річний місцевий мешканець внаслідок влучання FPV-дрона.

Сумщина: 87 ударів рф за добу, від прямого влучання FPV-дрона загинув чоловік

Протягом минулої доби російські війська здійснили 87 обстрілів території Сумської області. Внаслідок одного з ударів загинув цивільний житель. Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров в ефірі телемарафону у вівторок, передає УНН.

Деталі 

"За минулу добу ми зафіксували 87 обстрілів території Сумської області. Ми маємо пошкоджені обʼєкти здебільшого цивільної інфраструктури, руйнування будівель. На жаль, ми маємо загибель місцевого мешканця Шалигінської громади. Хлопцю, якому 30 років, 1994 року, який загинув внаслідок прямого влучання FPV-дрона. Наразі тривають евакуаційні заходи", - зазначив Григоров.

За словами начальника Сумської ОВА, наразі ворог активізував використання керованих авіаційних бомб (КАБ) та ударних FPV-дронів у тому числі по цивільних об’єктах.

Він також додав, що на фронті ситуація контрольована - українські сили оборони утримують позиції, зокрема на напрямках селища Басівка та Веселе. Попри ворожі штурмові дії, просування російських військ не зафіксовано.

Нагадаємо 

28 квітня повідомлялося, що за добу російські війська обстріляли 33 населені пункти Сумської області, зафіксовано 125 обстрілів, одна людина загинула, пошкоджено цивільну інфраструктуру, у тому числі будівлі підприємства.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

Війна
Сумська область
Brent
$63.65
Bitcoin
$95,035.20
S&P 500
$5,504.44
Tesla
$281.00
Газ TTF
$30.90
Золото
$3,321.69
Ethereum
$1,830.95