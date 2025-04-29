Сумщина: 87 ударів рф за добу, від прямого влучання FPV-дрона загинув чоловік
Київ • УНН
Російські війська обстріляли Сумську область 87 разів за добу. У Шалигінській громаді загинув 30-річний місцевий мешканець внаслідок влучання FPV-дрона.
Протягом минулої доби російські війська здійснили 87 обстрілів території Сумської області. Внаслідок одного з ударів загинув цивільний житель. Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров в ефірі телемарафону у вівторок, передає УНН.
Деталі
"За минулу добу ми зафіксували 87 обстрілів території Сумської області. Ми маємо пошкоджені обʼєкти здебільшого цивільної інфраструктури, руйнування будівель. На жаль, ми маємо загибель місцевого мешканця Шалигінської громади. Хлопцю, якому 30 років, 1994 року, який загинув внаслідок прямого влучання FPV-дрона. Наразі тривають евакуаційні заходи", - зазначив Григоров.
За словами начальника Сумської ОВА, наразі ворог активізував використання керованих авіаційних бомб (КАБ) та ударних FPV-дронів у тому числі по цивільних об’єктах.
Він також додав, що на фронті ситуація контрольована - українські сили оборони утримують позиції, зокрема на напрямках селища Басівка та Веселе. Попри ворожі штурмові дії, просування російських військ не зафіксовано.
Нагадаємо
28 квітня повідомлялося, що за добу російські війська обстріляли 33 населені пункти Сумської області, зафіксовано 125 обстрілів, одна людина загинула, пошкоджено цивільну інфраструктуру, у тому числі будівлі підприємства.