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Сумщина: 87 ударов рф за сутки, от прямого попадания FPV-дрона погиб мужчина

Киев • УНН

 • 2148 просмотра

Российские войска обстреляли Сумскую область 87 раз за сутки. В Шалыгинской громаде погиб 30-летний местный житель в результате попадания FPV-дрона.

Сумщина: 87 ударов рф за сутки, от прямого попадания FPV-дрона погиб мужчина

За прошедшие сутки российские войска совершили 87 обстрелов территории Сумской области. В результате одного из ударов погиб гражданский житель. Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров в эфире телемарафона во вторник, передает УНН.

Детали 

"За минувшие сутки мы зафиксировали 87 обстрелов территории Сумской области. У нас есть поврежденные объекты, в основном гражданской инфраструктуры, разрушение зданий. К сожалению, у нас есть гибель местного жителя Шалыгинской громады. Парню, которому 30 лет, 1994 года, который погиб в результате прямого попадания FPV-дрона. Сейчас продолжаются эвакуационные мероприятия", - отметил Григоров.

По словам начальника Сумской ОВА, сейчас враг активизировал использование управляемых авиационных бомб (КАБ) и ударных FPV-дронов, в том числе по гражданским объектам.

Он также добавил, что на фронте ситуация контролируемая - украинские силы обороны удерживают позиции, в частности на направлениях поселка Басовка и Веселое. Несмотря на вражеские штурмовые действия, продвижения российских войск не зафиксировано.

Напомним 

28 апреля сообщалось, что за сутки российские войска обстреляли 33 населенных пункта Сумской области, зафиксировано 125 обстрелов, один человек погиб, повреждена гражданская инфраструктура, в том числе здания предприятия.

Алина Волянская

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