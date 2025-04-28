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Сумщина: росіяни здійснили 125 обстрілів, одна людина загинула

Київ • УНН

 • 1610 перегляди

Протягом доби російські війська здійснили 125 обстрілів по 33 населених пунктах Сумської області, найбільше в Сумському та Шосткинському районах. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, пошкоджено цивільну інфраструктуру.

Сумщина: росіяни здійснили 125 обстрілів, одна людина загинула

Російські війська за минулу добу обстріляли 33 населені пункти Сумської області, зафіксовано 125 обстрілів, одна людина загинула, пошкоджено цивільну інфраструктуру, у тому числі будівлі підприємства, повідомили у Сумській ОВА у понеділок у Telegram, пише УНН.

Внаслідок російських обстрілів території області протягом доби загинула одна людина в Шалигинській громаді

- повідомили в ОВА.

Ворог, як вказано, не припиняє терору проти цивільного населення. "Протягом доби, з ранку 27 по ранок 28 квітня 2025 року, російські війська здійснили майже 125 обстрілів по 33 населених пунктах у 13 територіальних громадах області. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що ворог активно застосовував артилерію, міномети, керовані авіабомби та FPV-дрони та БпЛА: понад 30 пусків КАБів; понад 20 атак ударними БпЛА; майже 20 атак ударними дронами.

За даними ОВА, пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:

  • у Середино-Будській громаді – пошкоджено приватні житлові будинки;
    • в Есманьській громаді пошкоджено приватний житловий будинок;
      • у Ворожбянській громаді пошкоджено будівлі підприємства;
        • у Путивльській громаді пошкоджено приватний житловий будинок та легковий автомобіль;
          • у Шосткинській громаді пошкоджено житлові будинки.

            За добу повітряна тривога в області, як вказано, тривала 12 годин 28 хвилин.

            Демченко про ситуацію на Сумському напрямку: непроста, ворог інколи намагається прорватися на квадроциклах27.04.25, 11:45 • 5252 перегляди

            Юлія Шрамко

            Юлія Шрамко

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