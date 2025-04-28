Сумщина: росіяни здійснили 125 обстрілів, одна людина загинула

Російські війська за минулу добу обстріляли 33 населені пункти Сумської області, зафіксовано 125 обстрілів, одна людина загинула, пошкоджено цивільну інфраструктуру, у тому числі будівлі підприємства, повідомили у Сумській ОВА у понеділок у Telegram, пише УНН.

Внаслідок російських обстрілів території області протягом доби загинула одна людина в Шалигинській громаді - повідомили в ОВА.

Ворог, як вказано, не припиняє терору проти цивільного населення. "Протягом доби, з ранку 27 по ранок 28 квітня 2025 року, російські війська здійснили майже 125 обстрілів по 33 населених пунктах у 13 територіальних громадах області. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що ворог активно застосовував артилерію, міномети, керовані авіабомби та FPV-дрони та БпЛА: понад 30 пусків КАБів; понад 20 атак ударними БпЛА; майже 20 атак ударними дронами.

За даними ОВА, пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:

у Середино-Будській громаді – пошкоджено приватні житлові будинки;

в Есманьській громаді пошкоджено приватний житловий будинок;

у Ворожбянській громаді пошкоджено будівлі підприємства;

у Путивльській громаді пошкоджено приватний житловий будинок та легковий автомобіль;

у Шосткинській громаді пошкоджено житлові будинки.

За добу повітряна тривога в області, як вказано, тривала 12 годин 28 хвилин.

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