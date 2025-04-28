Сумщина: росіяни здійснили 125 обстрілів, одна людина загинула
Київ • УНН
Протягом доби російські війська здійснили 125 обстрілів по 33 населених пунктах Сумської області, найбільше в Сумському та Шосткинському районах. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, пошкоджено цивільну інфраструктуру.
Російські війська за минулу добу обстріляли 33 населені пункти Сумської області, зафіксовано 125 обстрілів, одна людина загинула, пошкоджено цивільну інфраструктуру, у тому числі будівлі підприємства, повідомили у Сумській ОВА у понеділок у Telegram, пише УНН.
Внаслідок російських обстрілів території області протягом доби загинула одна людина в Шалигинській громаді
Ворог, як вказано, не припиняє терору проти цивільного населення. "Протягом доби, з ранку 27 по ранок 28 квітня 2025 року, російські війська здійснили майже 125 обстрілів по 33 населених пунктах у 13 територіальних громадах області. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах", - ідеться у повідомленні.
Зазначається, що ворог активно застосовував артилерію, міномети, керовані авіабомби та FPV-дрони та БпЛА: понад 30 пусків КАБів; понад 20 атак ударними БпЛА; майже 20 атак ударними дронами.
За даними ОВА, пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:
- у Середино-Будській громаді – пошкоджено приватні житлові будинки;
- в Есманьській громаді пошкоджено приватний житловий будинок;
- у Ворожбянській громаді пошкоджено будівлі підприємства;
- у Путивльській громаді пошкоджено приватний житловий будинок та легковий автомобіль;
- у Шосткинській громаді пошкоджено житлові будинки.
За добу повітряна тривога в області, як вказано, тривала 12 годин 28 хвилин.
Демченко про ситуацію на Сумському напрямку: непроста, ворог інколи намагається прорватися на квадроциклах27.04.25, 11:45 • 5252 перегляди