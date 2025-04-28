Сумская область: россияне совершили 125 обстрелов, один человек погиб
Киев • УНН
В течение суток российские войска совершили 125 обстрелов по 33 населенным пунктам Сумской области, больше всего в Сумском и Шосткинском районах. В результате обстрелов один человек погиб, повреждена гражданская инфраструктура.
Российские войска за минувшие сутки обстреляли 33 населенных пункта Сумской области, зафиксировано 125 обстрелов, один человек погиб, повреждена гражданская инфраструктура, в том числе здания предприятия, сообщили в Сумской ОВА в понедельник в Telegram, пишет УНН.
В результате российских обстрелов территории области в течение суток погиб один человек в Шалыгинской громаде
Враг, как указано, не прекращает террор против гражданского населения. "В течение суток, с утра 27 по утро 28 апреля 2025 года, российские войска совершили почти 125 обстрелов по 33 населенным пунктам в 13 территориальных громадах области. Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском и Шосткинском районах", - говорится в сообщении.
Отмечается, что враг активно применял артиллерию, минометы, управляемые авиабомбы и FPV-дроны и БпЛА: более 30 пусков КАБов; более 20 атак ударными БпЛА; почти 20 атак ударными дронами.
По данным ОВА, повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:
- в Середино-Будской громаде – повреждены частные жилые дома;
- в Эсманьской громаде поврежден частный жилой дом;
- в Ворожбянской громаде повреждены здания предприятия;
- в Путивльской громаде поврежден частный жилой дом и легковой автомобиль;
- в Шосткинской громаде повреждены жилые дома.
За сутки воздушная тревога в области, как указано, продолжалась 12 часов 28 минут.
Демченко о ситуации на Сумском направлении: непростая, враг иногда пытается прорваться на квадроциклах27.04.25, 11:45 • 5240 просмотров