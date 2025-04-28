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Сумская область: россияне совершили 125 обстрелов, один человек погиб

Киев • УНН

 • 1242 просмотра

В течение суток российские войска совершили 125 обстрелов по 33 населенным пунктам Сумской области, больше всего в Сумском и Шосткинском районах. В результате обстрелов один человек погиб, повреждена гражданская инфраструктура.

Сумская область: россияне совершили 125 обстрелов, один человек погиб

Российские войска за минувшие сутки обстреляли 33 населенных пункта Сумской области, зафиксировано 125 обстрелов, один человек погиб, повреждена гражданская инфраструктура, в том числе здания предприятия, сообщили в Сумской ОВА в понедельник в Telegram, пишет УНН.

В результате российских обстрелов территории области в течение суток погиб один человек в Шалыгинской громаде

- сообщили в ОВА.

Враг, как указано, не прекращает террор против гражданского населения. "В течение суток, с утра 27 по утро 28 апреля 2025 года, российские войска совершили почти 125 обстрелов по 33 населенным пунктам в 13 территориальных громадах области. Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском и Шосткинском районах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что враг активно применял артиллерию, минометы, управляемые авиабомбы и FPV-дроны и БпЛА: более 30 пусков КАБов; более 20 атак ударными БпЛА; почти 20 атак ударными дронами.

По данным ОВА, повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

  • в Середино-Будской громаде – повреждены частные жилые дома;
    • в Эсманьской громаде поврежден частный жилой дом;
      • в Ворожбянской громаде повреждены здания предприятия;
        • в Путивльской громаде поврежден частный жилой дом и легковой автомобиль;
          • в Шосткинской громаде повреждены жилые дома.

            За сутки воздушная тревога в области, как указано, продолжалась 12 часов 28 минут.

            Демченко о ситуации на Сумском направлении: непростая, враг иногда пытается прорваться на квадроциклах27.04.25, 11:45 • 5240 просмотров

            Юлия Шрамко

            Юлия Шрамко

            Война
            Сумская область
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