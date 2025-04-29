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Сергія Корецького обрано головою правління Нафтогаз України - нардеп
28 квітня, 18:27 • 15161 перегляди

Сергія Корецького обрано головою правління Нафтогаз України - нардеп

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Financial Times

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Атака росіян на Дніпропетровщину: загинула 12-річна дівчинка, багато поранених

Київ • УНН

 • 50 перегляди

Внаслідок масованої атаки дронів на Дніпропетровщині загинула 12-річна дівчинка. Також пошкоджено будинки та інфраструктуру в кількох громадах області.

Атака росіян на Дніпропетровщину: загинула 12-річна дівчинка, багато поранених

Внаслідок атаки російських дронів по Дніпропетровщині загинула 12-річна дівчинка. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак, інформує УНН.

Деталі

За його словами, російська армія знову масовано спрямувала на область безпілотники. Оборонці неба знищили 7 БпЛА.

Втім, ворожа атака призвела до трагедії. У Губиниській громаді Самарівського району загинула 12-річна дівчинка. Постраждали дівчинка 6 років і двоє дорослих. Всі на амбулаторному лікуванні. Частково зруйновані приватний будинок та господарська споруда. Ще одна оселя і гараж – пошкоджені

- розповів Лисак.

.Він також повідомив, що у Слов’янській громаді Синельниківського району через удар БпЛА зайнялося аграрне підприємство. Крім того, по Великомихайлівській громаді, що на Синельниківщині, агресор вдарив КАБом, а по Нікопольщині – поцілив артилерією та FPV-дронами.

Потерпали Нікополь, Марганецька і Покровська громади. Поранена 47-річна жінка. Вона госпіталізована в стані середньої тяжкості

зазначив голова Дніпропетровської ОВА.

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Він уточнив, що внаслідок ударів понівечені інфраструктура, 2 приватні будинки, господарська споруда та лінія електропередач.

Нагадаємо

Протягом доби 28 квітня росіяни завдали 544 удари по 10 населених пунктах Запорізької області. Пошкоджено будинки, автомобілі, гаражі та обʼєкти інфраструктури, але мирні жителі не постраждали.

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