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Атака россиян на Днепропетровщину: погибла 12-летняя девочка, много раненых

Киев • УНН

 • 36 просмотра

В результате массированной атаки дронов на Днепропетровщине погибла 12-летняя девочка. Также повреждены дома и инфраструктура в нескольких громадах области.

Атака россиян на Днепропетровщину: погибла 12-летняя девочка, много раненых

В результате атаки российских дронов по Днепропетровской области погибла 12-летняя девочка. Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак, информирует УНН.

Детали

По его словам, российская армия снова массированно направила на область беспилотники. Защитники неба уничтожили 7 БпЛА.

Впрочем, вражеская атака привела к трагедии. В Губыныской общине Самаровского района погибла 12-летняя девочка. Пострадали девочка 6 лет и двое взрослых. Все на амбулаторном лечении. Частично разрушены частный дом и хозяйственная постройка. Еще один дом и гараж – повреждены

- рассказал Лысак.

.Он также сообщил, что в Славянской общине Синельниковского района из-за удара БпЛА загорелось аграрное предприятие. Кроме того, по Великомихайловской общине, что на Синельниковщине, агрессор ударил КАБом, а по Никопольщине – попал артиллерией и FPV-дронами.

Пострадали Никополь, Марганецкая и Покровская общины. Ранена 47-летняя женщина. Она госпитализирована в состоянии средней тяжести

отметил глава Днепропетровской ОВА.

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Он уточнил, что в результате ударов повреждены инфраструктура, 2 частных дома, хозяйственная постройка и линия электропередач.

Напомним

В течение суток 28 апреля россияне нанесли 544 удара по 10 населенным пунктам Запорожской области. Повреждены дома, автомобили, гаражи и объекты инфраструктуры, но мирные жители не пострадали.

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Вадим Хлюдзинский

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