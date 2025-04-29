Атака россиян на Днепропетровщину: погибла 12-летняя девочка, много раненых
Киев • УНН
В результате массированной атаки дронов на Днепропетровщине погибла 12-летняя девочка. Также повреждены дома и инфраструктура в нескольких громадах области.
В результате атаки российских дронов по Днепропетровской области погибла 12-летняя девочка. Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак, информирует УНН.
Детали
По его словам, российская армия снова массированно направила на область беспилотники. Защитники неба уничтожили 7 БпЛА.
Впрочем, вражеская атака привела к трагедии. В Губыныской общине Самаровского района погибла 12-летняя девочка. Пострадали девочка 6 лет и двое взрослых. Все на амбулаторном лечении. Частично разрушены частный дом и хозяйственная постройка. Еще один дом и гараж – повреждены
.Он также сообщил, что в Славянской общине Синельниковского района из-за удара БпЛА загорелось аграрное предприятие. Кроме того, по Великомихайловской общине, что на Синельниковщине, агрессор ударил КАБом, а по Никопольщине – попал артиллерией и FPV-дронами.
Пострадали Никополь, Марганецкая и Покровская общины. Ранена 47-летняя женщина. Она госпитализирована в состоянии средней тяжести
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Он уточнил, что в результате ударов повреждены инфраструктура, 2 частных дома, хозяйственная постройка и линия электропередач.
Напомним
В течение суток 28 апреля россияне нанесли 544 удара по 10 населенным пунктам Запорожской области. Повреждены дома, автомобили, гаражи и объекты инфраструктуры, но мирные жители не пострадали.
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