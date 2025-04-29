Ворог атакував Запорізьку область: пошкоджені будинки, авто, гаражі та інфраструктура
Київ • УНН
Протягом доби 28 квітня росіяни завдали 544 удари по 10 населених пунктах Запорізької області. Пошкоджено будинки, автомобілі, гаражі та обʼєкти інфраструктури, але мирні жителі не постраждали.
Протягом доби 28 квітня російські окупанти завдали 544 удари по 10 населених пунктах Запорізької області. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров, інформує УНН.
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За його словами, війська рф здійснили 7 авіаційних ударів по Гуляйполю, 364 БпЛА різної модифікації атакували Лобкове, Камʼянське, Степове, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку.
5 обстрілів з РСЗВ накрили Лобкове, Щербаки та Новодарівку. 168 артобстрілів завдано по території Лобкового, Камʼянського, Степового, Гуляйполя, Оріхова, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки
Він уточнив, що протягом доби надійшло 13 повідомлень про пошкодження будинків, автомобілів, гаражів та обʼєктів інфраструктури. При цьому мирні жителі не постраждали.
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