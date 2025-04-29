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Сергія Корецького обрано головою правління Нафтогаз України - нардеп
28 квітня, 18:27 • 15172 перегляди

Сергія Корецького обрано головою правління Нафтогаз України - нардеп

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Financial Times

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Ворог атакував Запорізьку область: пошкоджені будинки, авто, гаражі та інфраструктура

Київ • УНН

 • 1650 перегляди

Протягом доби 28 квітня росіяни завдали 544 удари по 10 населених пунктах Запорізької області. Пошкоджено будинки, автомобілі, гаражі та обʼєкти інфраструктури, але мирні жителі не постраждали.

Ворог атакував Запорізьку область: пошкоджені будинки, авто, гаражі та інфраструктура

Протягом доби 28 квітня російські окупанти завдали 544 удари по 10 населених пунктах Запорізької області. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров, інформує УНН.

Деталі

За його словами, війська рф здійснили 7 авіаційних ударів по Гуляйполю, 364 БпЛА різної модифікації атакували Лобкове, Камʼянське, Степове, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку.

5 обстрілів з РСЗВ накрили Лобкове, Щербаки та Новодарівку. 168 артобстрілів завдано по території Лобкового, Камʼянського, Степового, Гуляйполя, Оріхова, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки

- розповів Федоров.

Він уточнив, що протягом доби надійшло 13 повідомлень про пошкодження будинків, автомобілів, гаражів та обʼєктів інфраструктури. При цьому мирні жителі не постраждали.

Нагадаємо

В ніч на 29 квітня внаслідок падіння уламків у Деснянському районі Києва загорілася триповерхова будівля бази відпочинку. Одна жінка отримала допомогу на місці події.

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