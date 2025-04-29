У Києві через атаку росіян згоріла база відпочинку

$41.750.06
47.390.03
ukenru
Сергія Корецького обрано головою правління Нафтогаз України - нардеп
18:27 • 10219 перегляди

Сергія Корецького обрано головою правління Нафтогаз України - нардеп

Ексклюзив
28 квітня, 14:20 • 28228 перегляди

Сезон алергії: на що звернути увагу у травні та як полегшити симптоми

Ексклюзив
28 квітня, 14:15 • 39802 перегляди

На ділянці будівництва метро на Виноградар стався прорив водопровідної труби – Автострада

Ексклюзив
28 квітня, 14:07 • 29408 перегляди

"Її все влаштовує": експерт пояснив, чому Олена Дума блокує прийняття законопроєкту про реформу АРМА

28 квітня, 13:08 • 26413 перегляди

Білий дім після пропозиції "перемир'я" путіна відповів: Трамп хоче постійного припинення вогню

Ексклюзив
28 квітня, 12:59 • 35899 перегляди

Головний юрист НБУ поза законом? Розслідування справи Зими гальмується

Ексклюзив
28 квітня, 12:30 • 29775 перегляди

Мʼяч на полі НАЗК: у голови наглядової ради Держзембанку реальний конфлікт інтересів

28 квітня, 12:00 • 14315 перегляди

Ватикан підтвердив: початок конклаву для обрання нового Папи - 7 травня

Ексклюзив
28 квітня, 11:54 • 27460 перегляди

Ремонт без стресу: з чого почати та як не зійти з глузду у процесі – поради експерта

Ексклюзив
28 квітня, 05:58 • 74232 перегляди

Тиждень випробувань і натхнення: астрологічний прогноз на 28 квітня – 5 травня

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+8°
1.4м/с
49%
757 мм
Популярнi новини

Боротьба з корупцією обходиться Україні дорожче, ніж сама корупція? Цифри і кейси зі звіту НАБУ

28 квітня, 16:07 • 18351 перегляди

На Харківщині підірвалась машина розмінування Komatsu: деталі

28 квітня, 16:52 • 10403 перегляди

Трамп заявив, що "керує країною і світом"

28 квітня, 17:17 • 3610 перегляди

У москві лунають сирени повітряної тривоги: що відомо

28 квітня, 17:25 • 12036 перегляди

Дипломати вже зв'язалися з урядами: Україна запропонувала Іспанії, Португалії та Франції допомогу в подоланні енергокризи

28 квітня, 17:53 • 4132 перегляди
Публікації

Боротьба з корупцією обходиться Україні дорожче, ніж сама корупція? Цифри і кейси зі звіту НАБУ

28 квітня, 16:07 • 18376 перегляди

Головний юрист НБУ поза законом? Розслідування справи Зими гальмується
Ексклюзив

28 квітня, 12:59 • 35901 перегляди

Мʼяч на полі НАЗК: у голови наглядової ради Держзембанку реальний конфлікт інтересів
Ексклюзив

28 квітня, 12:30 • 29776 перегляди

Ремонт без стресу: з чого почати та як не зійти з глузду у процесі – поради експерта
Ексклюзив

28 квітня, 11:54 • 27461 перегляди

Тиждень випробувань і натхнення: астрологічний прогноз на 28 квітня – 5 травня
Ексклюзив

28 квітня, 05:58 • 74233 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Урсула фон дер Ляєн

Луїш Монтенегру

Віктор Орбан

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Іспанія

Португалія

Реклама
УНН Lite

"Грішники" зібрали у світі понад 160 млн доларів за два вікенди: у США новий фільм Раяна Куглера потіснив "Minecraft"

28 квітня, 13:22 • 15819 перегляди

Зірка кіносаги "Гаррі Поттер" Руперт Грінт вдруге став батьком

28 квітня, 08:56 • 36434 перегляди

OutKast, Сінді Лопер та The White Stripes увійдуть до Зали слави рок-н-ролу

28 квітня, 08:46 • 36415 перегляди

П’ять неймовірних довгоочікуваних прем’єр травня: що подивитися

26 квітня, 14:39 • 143539 перегляди

Каньє Вест запустив перший стрім на Twitch і за лічені хвилини полетів у бан за зігування

25 квітня, 15:56 • 57745 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Financial Times

The New York Times

Bild

Telegram

У Києві через атаку росіян згоріла база відпочинку

Київ • УНН

 • 840 перегляди

Внаслідок падіння уламків у Деснянському районі Києва загорілася триповерхова будівля бази відпочинку. Одна жінка отримала допомогу на місці події.

У Києві через атаку росіян згоріла база відпочинку

Внаслідок ворожої атаки по Києву згоріла триповерхова будівля бази відпочинку. Про це у Telegram повідомив мер столиці Віталій Кличко, інформує УНН.  

Деталі

Він розповів, що у Деснянському районі столиці сталося падіння уламків.

Постраждала наразі одна жінка, якій медики надали допомогу на місці

- написав Кличко.

Раніше він розповів про пожежі, що спалахнули внаслідок атаки росіян по столиці.

О 2:55 у Києві було оголошено відбій повітряної тривоги.

Нагадаємо

Вночі 24 квітня росіяни атакували Україну. Найбільше постраждав Київ, де загинуло 12 людей, понад 70 отримали поранення, серед них діти.

рф атакувала Україну дронами: збито 40 "шахедів", 74 імітатори втрачені28.04.25, 17:52 • 2448 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

ВійнаКиїв
Віталій Кличко
Київ
Brent
$64.75
Bitcoin
$94,995.40
S&P 500
$5,504.44
Tesla
$281.00
Газ TTF
$32.40
Золото
$3,348.17
Ethereum
$1,799.26