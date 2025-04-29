У Києві через атаку росіян згоріла база відпочинку
Київ • УНН
Внаслідок падіння уламків у Деснянському районі Києва загорілася триповерхова будівля бази відпочинку. Одна жінка отримала допомогу на місці події.
Внаслідок ворожої атаки по Києву згоріла триповерхова будівля бази відпочинку. Про це у Telegram повідомив мер столиці Віталій Кличко, інформує УНН.
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Він розповів, що у Деснянському районі столиці сталося падіння уламків.
Постраждала наразі одна жінка, якій медики надали допомогу на місці
Раніше він розповів про пожежі, що спалахнули внаслідок атаки росіян по столиці.
О 2:55 у Києві було оголошено відбій повітряної тривоги.
Нагадаємо
Вночі 24 квітня росіяни атакували Україну. Найбільше постраждав Київ, де загинуло 12 людей, понад 70 отримали поранення, серед них діти.
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