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рф атакувала Україну дронами: збито 40 "шахедів", 74 імітатори втрачені

Київ • УНН

 • 240 перегляди

Вночі 28 квітня армія рф атакувала Україну 166 дронами. Збито 40 "шахедів", 74 імітатори локаційно втрачені. Постраждали Харківщина, Донеччина, Сумщина та Черкащина.

рф атакувала Україну дронами: збито 40 "шахедів", 74 імітатори втрачені

Армія рф у ніч на 28 квітня атакувала Україну ударними дронами. У Повітряних силах підтвердили збиття 40 шахедів, понад 70 безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені, передає УНН.

Деталі

За даними Повітряних сил, у ніч на 28 квітня 2025 року (із 23.30 27 квітня) противник атакував 166-ма ударними БпЛА та безпілотниками-імітаторами інших типів із районів: Курськ, Міллерово, Орел – рф.

Основні напрямки удару - Сумщина та Черкащина.

Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 17.00 підтверджено збиття 40 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі та в центрі країни. 74 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків) 

- йдеться у повідомленні.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Донеччина, Сумщина та Черкащина, резюмували у Повітряних силах.

У Черкасах через ворожу атаку пошкоджено об'єкт інфраструктури, мер зробив важливе оголошення28.04.25, 14:56 • 1314 переглядiв

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