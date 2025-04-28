рф атакувала Україну дронами: збито 40 "шахедів", 74 імітатори втрачені
Київ • УНН
Вночі 28 квітня армія рф атакувала Україну 166 дронами. Збито 40 "шахедів", 74 імітатори локаційно втрачені. Постраждали Харківщина, Донеччина, Сумщина та Черкащина.
Армія рф у ніч на 28 квітня атакувала Україну ударними дронами. У Повітряних силах підтвердили збиття 40 шахедів, понад 70 безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені, передає УНН.
Деталі
За даними Повітряних сил, у ніч на 28 квітня 2025 року (із 23.30 27 квітня) противник атакував 166-ма ударними БпЛА та безпілотниками-імітаторами інших типів із районів: Курськ, Міллерово, Орел – рф.
Основні напрямки удару - Сумщина та Черкащина.
Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Станом на 17.00 підтверджено збиття 40 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі та в центрі країни. 74 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків)
Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Донеччина, Сумщина та Черкащина, резюмували у Повітряних силах.
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