У Черкасах через ворожу атаку пошкоджено об'єкт інфраструктури, мер зробив важливе оголошення
Київ • УНН
Сьогодні Черкаси були атаковані "Шахедами", пошкоджено об'єкт інфраструктури. Міський голова закликав терміново вимкнути газові прилади у приватних будинках.
Черкаси були атаковані сьогодні російськими "Шахедами". В результаті пошкоджено об'єкт інфраструктури. Про це повідомив мер Черкас Анатолій Бондаренко, та закликав терміново вимкнути всі газові прилади й не користуватися газом у приватних будинках, передає УНН.
Сьогодні Черкаси пережили тривалу атаку шахедів. Маємо пошкодження об'єкта інфраструктури
Мер закликав мешканців Черкас терміново вимкнути всі газові прилади і не користуватися газом у приватних будинках.
Звертаюся до всіх мешканців міста: через аварійні роботи на одному з об'єктів газопостачання прошу терміново вимкнути всі газові прилади і не користуватися газом у приватних будинках. Наразі працюють аварійні служби. Більш детальну інформацію обов'язково повідомимо протягом дня
Доповнення
Сьогодні, 28 квітня вранці повідомлялося, що на Черкащині працює ППО.
Місцеві пабліки повідомляли про вибух у районі Черкас.