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У Черкасах через ворожу атаку пошкоджено об'єкт інфраструктури, мер зробив важливе оголошення

Київ • УНН

 • 848 перегляди

Сьогодні Черкаси були атаковані "Шахедами", пошкоджено об'єкт інфраструктури. Міський голова закликав терміново вимкнути газові прилади у приватних будинках.

У Черкасах через ворожу атаку пошкоджено об'єкт інфраструктури, мер зробив важливе оголошення

Черкаси були атаковані сьогодні російськими "Шахедами". В результаті пошкоджено об'єкт інфраструктури. Про це повідомив мер Черкас Анатолій Бондаренко, та закликав терміново вимкнути всі газові прилади й не користуватися газом у приватних будинках, передає УНН.

Сьогодні Черкаси пережили тривалу атаку шахедів. Маємо пошкодження об'єкта інфраструктури

- написав Бондаренко у Facebook. 

Мер закликав мешканців Черкас терміново вимкнути всі газові прилади і не користуватися газом у приватних будинках.

Звертаюся до всіх мешканців міста: через аварійні роботи на одному з об'єктів газопостачання прошу терміново вимкнути всі газові прилади і не користуватися газом у приватних будинках. Наразі працюють аварійні служби. Більш детальну інформацію обов'язково повідомимо протягом дня

- повідомив Бондаренко.

Доповнення

Сьогодні, 28 квітня вранці повідомлялося, що на Черкащині працює ППО.

Місцеві пабліки повідомляли про вибух у районі Черкас.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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