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В Черкассах из-за вражеской атаки поврежден объект инфраструктуры, мэр сделал важное объявление

Киев • УНН

 • 716 просмотра

Сегодня Черкассы были атакованы "Шахедами", поврежден объект инфраструктуры. Городской голова призвал срочно выключить газовые приборы в частных домах.

В Черкассах из-за вражеской атаки поврежден объект инфраструктуры, мэр сделал важное объявление

Черкассы были атакованы сегодня российскими "Шахедами". В результате поврежден объект инфраструктуры. Об этом сообщил мэр Черкасс Анатолий Бондаренко, и призвал срочно выключить все газовые приборы и не пользоваться газом в частных домах, передает УНН.

Сегодня Черкассы пережили длительную атаку шахедов. Имеем повреждение объекта инфраструктуры

- написал Бондаренко в Facebook. 

Мэр призвал жителей Черкасс срочно выключить все газовые приборы и не пользоваться газом в частных домах.

Обращаюсь ко всем жителям города: из-за аварийных работ на одном из объектов газоснабжения прошу срочно выключить все газовые приборы и не пользоваться газом в частных домах. Сейчас работают аварийные службы. Более подробную информацию обязательно сообщим в течение дня

- сообщил Бондаренко.

Дополнение

Сегодня, 28 апреля утром сообщалось, что в Черкасской области работает ПВО.

Местные паблики сообщали о взрыве в районе Черкасс.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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