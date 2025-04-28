В Черкассах из-за вражеской атаки поврежден объект инфраструктуры, мэр сделал важное объявление

Черкассы были атакованы сегодня российскими "Шахедами". В результате поврежден объект инфраструктуры. Об этом сообщил мэр Черкасс Анатолий Бондаренко, и призвал срочно выключить все газовые приборы и не пользоваться газом в частных домах, передает УНН.

Мэр призвал жителей Черкасс срочно выключить все газовые приборы и не пользоваться газом в частных домах.

Обращаюсь ко всем жителям города: из-за аварийных работ на одном из объектов газоснабжения прошу срочно выключить все газовые приборы и не пользоваться газом в частных домах. Сейчас работают аварийные службы. Более подробную информацию обязательно сообщим в течение дня