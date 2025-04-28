В Черкассах из-за вражеской атаки поврежден объект инфраструктуры, мэр сделал важное объявление
Киев • УНН
Сегодня Черкассы были атакованы "Шахедами", поврежден объект инфраструктуры. Городской голова призвал срочно выключить газовые приборы в частных домах.
Черкассы были атакованы сегодня российскими "Шахедами". В результате поврежден объект инфраструктуры. Об этом сообщил мэр Черкасс Анатолий Бондаренко, и призвал срочно выключить все газовые приборы и не пользоваться газом в частных домах, передает УНН.
Сегодня Черкассы пережили длительную атаку шахедов. Имеем повреждение объекта инфраструктуры
Мэр призвал жителей Черкасс срочно выключить все газовые приборы и не пользоваться газом в частных домах.
Обращаюсь ко всем жителям города: из-за аварийных работ на одном из объектов газоснабжения прошу срочно выключить все газовые приборы и не пользоваться газом в частных домах. Сейчас работают аварийные службы. Более подробную информацию обязательно сообщим в течение дня
Дополнение
Сегодня, 28 апреля утром сообщалось, что в Черкасской области работает ПВО.
Местные паблики сообщали о взрыве в районе Черкасс.