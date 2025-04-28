На Черкащині працює ППО на тлі загрози ворожих дронів
Київ • УНН
У Черкаській області працює ППО через загрозу ворожих ударних дронів. Повітряні сили ЗСУ попереджали про БпЛА в інших регіонах.
У Черкаській області працює ППО на тлі загрози ворожих ударних дронів, повідомили голова Черкаської ОВА Ігор Табурець та у Повітряних силах ЗСУ, пише УНН.
На Черкащині працює ППО. Жодних фото, відео чи локацій! Подбайте про свою безпеку!
Місцеві пабліки повідомляли про вибух у районі Черкас.
Раніше Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу ворожих ударних дронів у регіоні: "Черкащина: групи ударних БпЛА - курсом на Золотоношу, Смілу, Черкаси".
Також ПС ЗСУ повідомляли про ворожі безпілотники в інших регіонах.
"Суми - в районі міста ворожі БпЛА. Перебувайте в укриттях!" - вказували у ПС ЗСУ після 9 години. А згодом повідомили, що "група шахедів - на півдні Сумщини. Рухаються у напрямку Полтавщини".
"Київська область - загроза застосування ударних БпЛА!" - також повідомили у ПС ЗСУ.
У низці областей - повітряна тривога.
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