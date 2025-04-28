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На Черкащині працює ППО на тлі загрози ворожих дронів

Київ • УНН

 • 1094 перегляди

У Черкаській області працює ППО через загрозу ворожих ударних дронів. Повітряні сили ЗСУ попереджали про БпЛА в інших регіонах.

На Черкащині працює ППО на тлі загрози ворожих дронів

У Черкаській області працює ППО на тлі загрози ворожих ударних дронів, повідомили голова Черкаської ОВА Ігор Табурець та у Повітряних силах ЗСУ, пише УНН.

На Черкащині працює ППО. Жодних фото, відео чи локацій! Подбайте про свою безпеку!

- написав Табурець у Telegram.

Місцеві пабліки повідомляли про вибух у районі Черкас.

Раніше Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу ворожих ударних дронів у регіоні: "Черкащина: групи ударних БпЛА - курсом на Золотоношу, Смілу, Черкаси".

Також ПС ЗСУ повідомляли про ворожі безпілотники в інших регіонах.

"Суми - в районі міста ворожі БпЛА. Перебувайте в укриттях!" - вказували у ПС ЗСУ після 9 години. А згодом повідомили, що "група шахедів - на півдні Сумщини. Рухаються у напрямку Полтавщини".

"Київська область - загроза застосування ударних БпЛА!" - також повідомили у ПС ЗСУ.

У низці областей - повітряна тривога.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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