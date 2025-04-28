В Черкасской области работает ПВО на фоне угрозы вражеских дронов

В Черкасской области работает ПВО на фоне угрозы вражеских ударных дронов, сообщили глава Черкасской ОВА Игорь Табурец и в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН.

В Черкасской области работает ПВО. Никаких фото, видео или локаций! Позаботьтесь о своей безопасности! - написал Табурец в Telegram.

Местные паблики сообщали о взрывах в районе Черкасс.

Ранее Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе вражеских ударных дронов в регионе: "Черкасская область: группы ударных БпЛА - курсом на Золотоношу, Смелу, Черкассы".

Также ВС ВСУ сообщали о вражеских беспилотниках в других регионах.

"Сумы - в районе города вражеские БпЛА. Находитесь в укрытиях!" - указывали в ВС ВСУ после 9 часов. А впоследствии сообщили, что "группа шахедов - на юге Сумской области. Движутся в направлении Полтавской области".

"Киевская область - угроза применения ударных БпЛА!" - также сообщили в ВС ВСУ.

В ряде областей - воздушная тревога.

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