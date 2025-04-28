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рф атаковала Украину дронами: сбито 40 "шахедов", 74 имитатора потеряны

Киев • УНН

 • 152 просмотра

Ночью 28 апреля армия рф атаковала Украину 166 дронами. Сбито 40 "шахедов", 74 имитатора локационно потеряны. Пострадали Харьковщина, Донетчина, Сумщина и Черкасщина.

рф атаковала Украину дронами: сбито 40 "шахедов", 74 имитатора потеряны

Армия рф в ночь на 28 апреля атаковала Украину ударными дронами. В Воздушных силах подтвердили сбитие 40 шахедов, более 70 беспилотников-имитаторов - локационно потеряны, передает УНН.

Детали

По данным Воздушных сил, в ночь на 28 апреля 2025 года (с 23.30 27 апреля) противник атаковал 166-ю ударными БПЛА и беспилотниками-имитаторами других типов из районов: Курск, Миллерово, Орел – рф.

Основные направления удара - Сумщина и Черкасская область.

Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 17.00 подтверждено сбитие 40 ударных БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере и в центре страны. 74 вражеских беспилотника-имитатора — локационно потеряны (без негативных последствий) 

- говорится в сообщении.

В результате вражеской атаки пострадали Харьковская, Донецкая, Сумская и Черкасская области, резюмировали в Воздушных силах.

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Антонина Туманова

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