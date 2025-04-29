В Киеве из-за атаки россиян сгорела база отдыха

$41.750.06
47.390.03
ukenru
Сергея Корецкого избрали главой правления Нафтогаз Украины - нардеп
18:27 • 10215 просмотра

Сергея Корецкого избрали главой правления Нафтогаз Украины - нардеп

Эксклюзив
28 апреля, 14:20 • 28208 просмотра

Сезон аллергии: на что обратить внимание в мае и как облегчить симптомы

Эксклюзив
28 апреля, 14:15 • 39792 просмотра

На участке строительства метро на Виноградаре произошел прорыв водопроводной трубы – Автострада

Эксклюзив
28 апреля, 14:07 • 29403 просмотра

"Ее все устраивает": эксперт объяснил, почему Елена Дума блокирует принятие законопроекта о реформе АРМА

28 апреля, 13:08 • 26412 просмотра

Белый дом после предложения "перемирия" путина ответил: Трамп хочет постоянного прекращения огня

Эксклюзив
28 апреля, 12:59 • 35898 просмотра

Главный юрист НБУ вне закона? Расследование дела Зимы тормозится

Эксклюзив
28 апреля, 12:30 • 29773 просмотра

Мяч на поле НАПК: у главы наблюдательного совета Госзембанка реальный конфликт интересов

28 апреля, 12:00 • 14314 просмотра

Ватикан подтвердил: начало конклава для избрания нового Папы - 7 мая

Эксклюзив
28 апреля, 11:54 • 27458 просмотра

Ремонт без стресса: с чего начать и как не сойти с ума в процессе – советы эксперта

Эксклюзив
28 апреля, 05:58 • 74230 просмотра

Неделя испытаний и вдохновения: астрологический прогноз на 28 апреля – 5 мая

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+8°
1.4м/с
49%
757 мм
Популярные новости

Борьба с коррупцией обходится Украине дороже, чем сама коррупция? Цифры и кейсы из отчета НАБУ

28 апреля, 16:07 • 18351 просмотра

В Харьковской области подорвалась машина разминирования Komatsu: детали

28 апреля, 16:52 • 10403 просмотра

Трамп заявил, что "руководит страной и миром"

28 апреля, 17:17 • 3610 просмотра

В москве звучат сирены воздушной тревоги: что известно

28 апреля, 17:25 • 12036 просмотра

Дипломаты уже связались с правительствами: Украина предложила Испании, Португалии и Франции помощь в преодолении энергокризиса

28 апреля, 17:53 • 4132 просмотра
публикации

Борьба с коррупцией обходится Украине дороже, чем сама коррупция? Цифры и кейсы из отчета НАБУ

28 апреля, 16:07 • 18367 просмотра

Главный юрист НБУ вне закона? Расследование дела Зимы тормозится
Эксклюзив

28 апреля, 12:59 • 35898 просмотра

Мяч на поле НАПК: у главы наблюдательного совета Госзембанка реальный конфликт интересов
Эксклюзив

28 апреля, 12:30 • 29774 просмотра

Ремонт без стресса: с чего начать и как не сойти с ума в процессе – советы эксперта
Эксклюзив

28 апреля, 11:54 • 27459 просмотра

Неделя испытаний и вдохновения: астрологический прогноз на 28 апреля – 5 мая
Эксклюзив

28 апреля, 05:58 • 74232 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Урсула фон дер Ляйен

Александр Сырский

Педро Санчес

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Испания

Португалия

Киев

Реклама
УНН Lite

"Грешники" собрали в мире более 160 млн долларов за два уикенда: в США новый фильм Райана Куглера потеснил "Minecraft"

28 апреля, 13:22 • 15818 просмотра

Звезда киносаги "Гарри Поттер" Руперт Гринт во второй раз стал отцом

28 апреля, 08:56 • 36433 просмотра

OutKast, Синди Лопер и The White Stripes войдут в Зал славы рок-н-ролла

28 апреля, 08:46 • 36414 просмотра

Пять невероятных долгожданных премьер мая: что посмотреть

26 апреля, 14:39 • 143536 просмотра

Канье Уэст запустил первый стрим на Twitch и за считанные минуты улетел в бан за зигование

25 апреля, 15:56 • 57742 просмотра
Актуальное

Шахед-136

БМ-27 "Ураган"

Сухой Су-27

Фокс Ньюс

Беспилотный летательный аппарат

В Киеве из-за атаки россиян сгорела база отдыха

Киев • УНН

 • 642 просмотра

В результате падения обломков в Деснянском районе Киева загорелось трехэтажное здание базы отдыха. Одна женщина получила помощь на месте происшествия.

В Киеве из-за атаки россиян сгорела база отдыха

В результате вражеской атаки по Киеву сгорело трехэтажное здание базы отдыха. Об этом в Telegram сообщил мэр столицы Виталий Кличко, информирует УНН.  

Детали

Он рассказал, что в Деснянском районе столицы произошло падение обломков.

Пострадала пока одна женщина, которой медики оказали помощь на месте

- написал Кличко.

Ранее он рассказал о пожарах, вспыхнувших в результате атаки россиян по столице.

В 2:55 в Киеве был объявлен отбой воздушной тревоги.

Напомним

Ночью 24 апреля россияне атаковали Украину. Больше всего пострадал Киев, где погибли 12 человек, более 70 получили ранения, среди них дети.

рф атаковала Украину дронами: сбито 40 "шахедов", 74 имитатора потеряны28.04.25, 17:52 • 2448 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

ВойнаКиев
Виталий Кличко
Киев
Brent
$64.75
Bitcoin
$94,995.40
S&P 500
$5,504.44
Tesla
$281.00
Газ TTF
$32.40
Золото
$3,348.17
Ethereum
$1,799.26