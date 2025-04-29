В Киеве из-за атаки россиян сгорела база отдыха
Киев • УНН
В результате падения обломков в Деснянском районе Киева загорелось трехэтажное здание базы отдыха. Одна женщина получила помощь на месте происшествия.
В результате вражеской атаки по Киеву сгорело трехэтажное здание базы отдыха. Об этом в Telegram сообщил мэр столицы Виталий Кличко, информирует УНН.
Детали
Он рассказал, что в Деснянском районе столицы произошло падение обломков.
Пострадала пока одна женщина, которой медики оказали помощь на месте
Ранее он рассказал о пожарах, вспыхнувших в результате атаки россиян по столице.
В 2:55 в Киеве был объявлен отбой воздушной тревоги.
Напомним
Ночью 24 апреля россияне атаковали Украину. Больше всего пострадал Киев, где погибли 12 человек, более 70 получили ранения, среди них дети.
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