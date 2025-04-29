Враг атаковал Запорожскую область: повреждены дома, авто, гаражи и инфраструктура
Киев • УНН
В течение суток 28 апреля россияне нанесли 544 удара по 10 населенным пунктам Запорожской области. Повреждены дома, автомобили, гаражи и объекты инфраструктуры, но мирные жители не пострадали.
В течение суток 28 апреля российские оккупанты нанесли 544 удара по 10 населенным пунктам Запорожской области. Об этом сообщил председатель областной военной администрации Иван Федоров, информирует УНН.
Детали
По его словам, войска рф совершили 7 авиационных ударов по Гуляйполю, 364 БПЛА различной модификации атаковали Лобковое, Каменское, Степное, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривне и Новодаровку.
5 обстрелов из РСЗО накрыли Лобковое, Щербаки и Новодаровку. 168 артобстрелов нанесено по территории Лобкового, Каменского, Степного, Гуляйполя, Орехова, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного и Новодаровки
Он уточнил, что в течение суток поступило 13 сообщений о повреждении домов, автомобилей, гаражей и объектов инфраструктуры. При этом мирные жители не пострадали.
Напомним
В ночь на 29 апреля в результате падения обломков в Деснянском районе Киева загорелось трехэтажное здание базы отдыха. Одна женщина получила помощь на месте происшествия.
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