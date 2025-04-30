США на Совбезе ООН: Ответственность за мир в Украине лежит на обеих странах
Киев • УНН
США призвали Украину и россию к миру. В Вашингтоне считают, что обе страны несут ответственность за прекращение войны и должны решить, возможен ли мир.
Ответственность за прекращение войны лежит на обеих странах - россии и Украине. Об этом во время заседания Совета безопасности ООН заявил исполняющий обязанности заместителя постпреда США при ООН Джон Келли, сообщает УНН.
Детали
По его словам, и москва, и Киев могут получить "огромные выгоды" от согласия на мирные предложения США.
Путь к миру должен начинаться со всеобъемлющего прекращения огня. К сожалению, в течение последних нескольких месяцев россия продолжала наносить массированные удары по Украине, приводя к ненужным человеческим жертвам, в том числе среди ни в чем не повинных гражданских лиц
Он напомнил, что президент США Дональд Трамп призвал россию прекратить эти атаки и подчеркнул необходимость немедленного прекращения войны.
Прямо сейчас у россии есть прекрасная возможность достичь прочного мира. Ответственность за прекращение войны лежит на россии и Украине. Лидеры обеих этих стран должны решить, возможен ли мир
Он призвал Украину и россию "принять мир".
Напомним
Постоянный представитель рф при ООН василий небензя во время заседания Совбеза ООН обвинил Украину в жертвах среди гражданского населения в Кривом Роге и Сумах якобы из-за того, что россия целилась по военным объектам, которые Украина размещает среди жилой застройки. По его словам, рф отмечает "на факте, что российские вооруженные силы целят только по военным объектам".
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