США на Совбезе ООН: Ответственность за мир в Украине лежит на обеих странах

Ответственность за прекращение войны лежит на обеих странах - россии и Украине. Об этом во время заседания Совета безопасности ООН заявил исполняющий обязанности заместителя постпреда США при ООН Джон Келли, сообщает УНН.

По его словам, и москва, и Киев могут получить "огромные выгоды" от согласия на мирные предложения США.

Путь к миру должен начинаться со всеобъемлющего прекращения огня. К сожалению, в течение последних нескольких месяцев россия продолжала наносить массированные удары по Украине, приводя к ненужным человеческим жертвам, в том числе среди ни в чем не повинных гражданских лиц