США на Совбезе ООН: Ответственность за мир в Украине лежит на обеих странах

$41.740.01
47.390.01
ukenru
БЭБ расследует дела об уклонении от налогов и контрабанде в сфере торговли электроникой
Эксклюзив
29 апреля, 15:28 • 76115 просмотра

БЭБ расследует дела об уклонении от налогов и контрабанде в сфере торговли электроникой

Эксклюзив
29 апреля, 15:14 • 82882 просмотра

“Возвращение к сталинизму”: адвокат Кравец о давлении НАБУ на адвокатуру, прослушивании и отчетах иностранцам

29 апреля, 15:11 • 65903 просмотра

Содержали в лагере шесть лет: МИД и ГУР эвакуировали украинку и двоих ее детей из Сирии

29 апреля, 13:48 • 92204 просмотра

Военных из ТЦК без боевого опыта будут отправлять в воюющие части - Генштаб

Эксклюзив
29 апреля, 11:06 • 86764 просмотра

Мы уже потеряли возможность закупать посевной материал у украинских производителей - эксперт

29 апреля, 10:23 • 77414 просмотра

Тариф на свет сохранят без изменений до конца октября - Шмыгаль

Эксклюзив
29 апреля, 09:35 • 72302 просмотра

Строительство метро на Виноградарь: застройщик ответил, повлияет ли на темпы прорыв трубы

29 апреля, 08:02 • 147689 просмотра

Всемирный день футбола: победы и поражения украинской сборной за год

29 апреля, 07:23 • 146137 просмотра

Первые сто дней президентства Трампа: чем запомнились и чего ждать в будущем

Эксклюзив
29 апреля, 07:19 • 127076 просмотра

За ширмой науки - интересы фармгиганта: как Академия правовых наук прикрыла давление на аптечный бизнес

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+13°
2.1м/с
50%
751 мм
Популярные новости

россия “что-то готовит” в беларуси, прикрываясь военными учениями - Зеленский

29 апреля, 14:31 • 16970 просмотра

Верховный Суд поставил точку в деле экс-заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака

29 апреля, 14:31 • 16857 просмотра

Европейские лидеры не прибудут в Киев 9 мая - Politico

29 апреля, 15:23 • 29705 просмотра

“Мамкины правила”. Transparency International Ukraine раскрыло мотивы, почему руководство АРМА срывает изменения в агентстве

29 апреля, 15:56 • 62623 просмотра

Во Львове двое подростков упали с 16 этажа: что известно

29 апреля, 16:58 • 11319 просмотра
публикации

“Мамкины правила”. Transparency International Ukraine раскрыло мотивы, почему руководство АРМА срывает изменения в агентстве

29 апреля, 15:56 • 62679 просмотра

БЭБ расследует дела об уклонении от налогов и контрабанде в сфере торговли электроникой
Эксклюзив

29 апреля, 15:28 • 76115 просмотра

Всемирный день футбола: победы и поражения украинской сборной за год

29 апреля, 08:02 • 147689 просмотра

Первые сто дней президентства Трампа: чем запомнились и чего ждать в будущем

29 апреля, 07:23 • 146138 просмотра

За ширмой науки - интересы фармгиганта: как Академия правовых наук прикрыла давление на аптечный бизнес
Эксклюзив

29 апреля, 07:19 • 127077 просмотра
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Андрей Сибига

Кит Келлогг

Стив Уиткофф

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Германия

Китай

Реклама
УНН Lite

"Грешники" собрали в мире более 160 млн долларов за два уикенда: в США новый фильм Райана Куглера потеснил "Minecraft"

28 апреля, 13:22 • 58322 просмотра

Звезда киносаги "Гарри Поттер" Руперт Гринт во второй раз стал отцом

28 апреля, 08:56 • 75917 просмотра

OutKast, Синди Лопер и The White Stripes войдут в Зал славы рок-н-ролла

28 апреля, 08:46 • 73400 просмотра

Пять невероятных долгожданных премьер мая: что посмотреть

26 апреля, 14:39 • 179123 просмотра

Канье Уэст запустил первый стрим на Twitch и за считанные минуты улетел в бан за зигование

25 апреля, 15:56 • 90004 просмотра
Актуальное

Фокс Ньюс

Вашингтон Пост

M1 Abrams

Боинг Starliner

SpaceX Dragon

США на Совбезе ООН: Ответственность за мир в Украине лежит на обеих странах

Киев • УНН

 • 112 просмотра

США призвали Украину и россию к миру. В Вашингтоне считают, что обе страны несут ответственность за прекращение войны и должны решить, возможен ли мир.

США на Совбезе ООН: Ответственность за мир в Украине лежит на обеих странах

Ответственность за прекращение войны лежит на обеих странах - россии и Украине. Об этом во время заседания Совета безопасности ООН заявил исполняющий обязанности заместителя постпреда США при ООН Джон Келли, сообщает УНН.

Детали

По его словам, и москва, и Киев могут получить "огромные выгоды" от согласия на мирные предложения США.

Путь к миру должен начинаться со всеобъемлющего прекращения огня. К сожалению, в течение последних нескольких месяцев россия продолжала наносить массированные удары по Украине, приводя к ненужным человеческим жертвам, в том числе среди ни в чем не повинных гражданских лиц

- сказал дипломат.

Он напомнил, что президент США Дональд Трамп призвал россию прекратить эти атаки и подчеркнул необходимость немедленного прекращения войны.

Прямо сейчас у россии есть прекрасная возможность достичь прочного мира. Ответственность за прекращение войны лежит на россии и Украине. Лидеры обеих этих стран должны решить, возможен ли мир

- отметил Келли.

Он призвал Украину и россию "принять мир".

Напомним

Постоянный представитель рф при ООН василий небензя во время заседания Совбеза ООН обвинил Украину в жертвах среди гражданского населения в Кривом Роге и Сумах якобы из-за того, что россия целилась по военным объектам, которые Украина размещает среди жилой застройки. По его словам, рф отмечает "на факте, что российские вооруженные силы целят только по военным объектам".

"Хотим видеть окончание войны": в ООН отреагировали на заявление путина о "перемирии" на три дня29.04.25, 13:24 • 2598 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

политика
Организация Объединенных Наций
Украина
Brent
$63.15
Bitcoin
$94,265.00
S&P 500
$5,561.16
Tesla
$285.80
Газ TTF
$31.96
Золото
$3,327.09
Ethereum
$1,798.40