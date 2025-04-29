"Хотим видеть окончание войны": в ООН отреагировали на заявление путина о "перемирии" на три дня

Организация Объединенных Наций стремится к завершению войны между россией и Украиной на основе мира, который основывается на Уставе ООН и международном праве, а не перемирия на три дня. Об этом сообщил представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжжарик, пишет УНН.

Детали

"Наша позиция остается неизменной: мы хотим увидеть конец войны, но нам нужно увидеть конец войны, который остается принципиальным и последовательным и прочно основывается на Уставе ООН, на международном праве, в соответствии со всеми соответствующими резолюциями", - отметил Дюжжарик, отвечая на вопросы СМИ относительно предложенного российским диктатором владимиром путиным трехдневного перемирия в мае.

Он также добавил, что этот мир должен "быть устойчивым и признавать суверенитет и территориальную целостность Украины".

Дополнение

Ранее УНН писал, что рф объявляет перемирие с 8 по 11 мая, ссылаясь на 80-ю годовщину завершения Второй мировой войны.

"рф объявляет перемирие с 00:00 8 мая до 00:00 в ночь на 11 мая", - говорится в сообщении тасс.

Представитель российского диктатора владимира путина дмитрий песков заявил, что кремль до сих пор не получил от Украины реакции на "перемирие" до 9 мая.