"Хочемо бачити закінчення війни": в ООН відреагували на заяву путіна про "перемир'я" на три дні
Київ • УНН
В ООН заявили, що прагнуть закінчення війни між Україною та росією на основі міжнародного права, а не короткочасного перемир'я, запропонованого путіним на травневі свята.
Організація Об'єднаних Націй прагне завершення війни між росією та Україною на основі миру, який ґрунтується на Статуті ООН та міжнародному праві, а не перемир'я на три дні. Про це повідомив речник Генерального секретаря ООН Стефан Дюжжарік, пише УНН.
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"Наша позиція залишається незмінною: ми хочемо побачити кінець війни, але нам потрібно побачити кінець війни, який залишається принциповим і послідовним і міцно ґрунтується на Статуті ООН, на міжнародному праві, відповідно до всіх відповідних резолюцій", - зазначив Дюжжарік, відповідаючи на запитання ЗМІ щодо запропонованого російським диктатором володимиром путіним триденного перемир'я у травні.
Він також додав, що цей мир має "бути стійким і визнавати суверенітет і територіальну цілісність України".
Доповнення
Раніше УНН писав, що рф оголошує перемир'я з 8 по 11 травня, посилаючись на 80-ту річницю завершення Другої світової війни.
"рф оголошує перемир'я з 00:00 8 травня до 00:00 в ніч на 11 травня", - ідеться у повідомленні тасс.
Речник російського диктатора володимира путіна дмитро пєсков заявив, що кремль досі не отримав від України реакції на "перемир’я" до 9 травня.