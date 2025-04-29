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"Хочемо бачити закінчення війни": в ООН відреагували на заяву путіна про "перемир'я" на три дні

Київ • УНН

 • 554 перегляди

В ООН заявили, що прагнуть закінчення війни між Україною та росією на основі міжнародного права, а не короткочасного перемир'я, запропонованого путіним на травневі свята.

"Хочемо бачити закінчення війни": в ООН відреагували на заяву путіна про "перемир'я" на три дні

Організація Об'єднаних Націй прагне завершення війни між росією та Україною на основі миру, який ґрунтується на Статуті ООН та міжнародному праві, а не перемир'я на три дні. Про це повідомив речник Генерального секретаря ООН Стефан Дюжжарік, пише УНН.

Деталі

"Наша позиція залишається незмінною: ми хочемо побачити кінець війни, але нам потрібно побачити кінець війни, який залишається принциповим і послідовним і міцно ґрунтується на Статуті ООН, на міжнародному праві, відповідно до всіх відповідних резолюцій", - зазначив Дюжжарік, відповідаючи на запитання ЗМІ щодо запропонованого російським диктатором володимиром путіним триденного перемир'я у травні.

Він також додав, що цей мир має "бути стійким і визнавати суверенітет і територіальну цілісність України".

Доповнення

Раніше УНН писав, що рф оголошує перемир'я з 8 по 11 травня, посилаючись на 80-ту річницю завершення Другої світової війни.

"рф оголошує перемир'я з 00:00 8 травня до 00:00 в ніч на 11 травня", - ідеться у повідомленні тасс.

Речник російського диктатора володимира путіна дмитро пєсков заявив, що кремль досі не отримав від України реакції на "перемир’я" до 9 травня.

Павло Зінченко

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