У кремлі заявили, що не отримали відповіді від України щодо "перемир'я" до 9 травня: деталі
Київ • УНН
пєсков заявив, що Москва «не розуміє», чи готовий Київ до «перемир'я». Він додав, що переговори важливіші за питання про легітимність Зеленського.
Речник російського диктатора володимира путіна дмитро пєсков заявив, що кремль досі не отримав від України реакції на "перемир’я" до 9 травня. Про це повідомляють російські "ЗМІ" і Telegram-пабліки, передає УНН.
Деталі
За словами пєскова, москва "не розуміє", чи готовий Київ до "перемир’я". Відповідаючи на пропозицію Володимира Зеленського щодо призупинення бойових дій на 30 днів, пєсков заявив, що це неможливо зробити "без врегулювання всіх нюансів".
Також речник путіна торкнувся питання нібито "нелегітимності" Президента України.
Треба розпочати процес переговорів, це первинно, а питання про легітимність Зеленського вторинні
Нагадаємо
Раніше УНН писав, що рф оголошує перемир'я з 8 по 11 травня, посилаючись на 80-ту річницю завершення Другої світової війни.
До того речник володимира путіна дмитро пєсков заявляв, що росія чекає від України "сигналів" щодо "готовності до прямих перемовин".
У РНБО та Офісі президента України назвали слова пєскова маніпуляцією і заявили, що росія продовжує маніпулювати про готовність до миру, не припиняючи вогонь та атакуючи Україну дронами.