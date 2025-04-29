В кремле заявили, что не получили ответа от Украины относительно "перемирия" до 9 мая: детали
Киев • УНН
песков заявил, что Москва «не понимает», готов ли Киев к «перемирию». Он добавил, что переговоры важнее вопроса о легитимности Зеленского.
Пресс-секретарь российского диктатора владимира путина дмитрий песков заявил, что кремль до сих пор не получил от Украины реакции на "перемирие" до 9 мая. Об этом сообщают российские "СМИ" и Telegram-паблики, передает УНН.
Детали
По словам пескова, москва "не понимает", готов ли Киев к "перемирию". Отвечая на предложение Владимира Зеленского о приостановлении боевых действий на 30 дней, песков заявил, что это невозможно сделать "без урегулирования всех нюансов".
Также пресс-секретарь путина затронул вопрос якобы "нелегитимности" Президента Украины.
Надо начать процесс переговоров, это первично, а вопрос о легитимности Зеленского вторичны
Напомним
Ранее УНН писал, что рф объявляет перемирие с 8 по 11 мая, ссылаясь на 80-ю годовщину завершения Второй мировой войны.
До того пресс-секретарь владимира путина дмитрий песков заявлял, что россия ждет от Украины "сигналов" о "готовности к прямым переговорам".
В СНБО и Офисе президента Украины назвали слова пескова манипуляцией и заявили, что россия продолжает манипулировать о готовности к миру, не прекращая огонь и атакуя Украину дронами.