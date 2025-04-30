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США на Радбезі ООН: Відповідальність за мир в Україні лежить на обох країнах

Київ • УНН

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США закликали Україну та росію до миру. У Вашингтоні вважають, що обидві країни несуть відповідальність за припинення війни та мають вирішити, чи можливий мир.

США на Радбезі ООН: Відповідальність за мир в Україні лежить на обох країнах

Відповідальність за припинення війни лежить на обидвох країнах - росії та Україні. Про це під час засідання Ради безпеки ООН заявив виконувач обов’язки заступника постпреда США при ООН Джон Келлі, повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, і москва, і Київ можуть отримати "величезні вигоди" від погодження на мирні пропозиції США.

Шлях до миру має починатися з всеосяжного припинення вогню. На жаль, протягом останніх декількох місяців росія продовжувала завдавати масованих ударів по Україні, приводячи до непотрібних людських жертв, у тому числі серед ні в чому не винних цивільних осіб

- сказав дипломат.

Він нагадав, що президент США Дональд Трамп закликав росію припинити ці атаки і підкреслив необхідність негайного припинення війни.

Прямо зараз у росії є прекрасна можливість досягти міцного миру. Відповідальність за припинення війни лежить на росії та Україні. Лідери обох цих країн повинні вирішити, чи можливий мир

- зазначив Келлі.

Він закликав Україну і росію "прийняти мир".

Нагадаємо

Постійний представник рф при ООН василь небензя під час засідання Радбезу ООН звинуватив Україну в жертвах серед цивільного населення в Кривому Розі та Сумах нібито через те, що росія цілила по військових об’єктах, які Україна розміщує серед житлової забудови. За його словами, рф наголошує "на факті, що російські збройні сили цілять лише по військовим об’єктам".

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Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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