США на Радбезі ООН: Відповідальність за мир в Україні лежить на обох країнах

Відповідальність за припинення війни лежить на обидвох країнах - росії та Україні. Про це під час засідання Ради безпеки ООН заявив виконувач обов’язки заступника постпреда США при ООН Джон Келлі, повідомляє УНН.

За його словами, і москва, і Київ можуть отримати "величезні вигоди" від погодження на мирні пропозиції США.

Шлях до миру має починатися з всеосяжного припинення вогню. На жаль, протягом останніх декількох місяців росія продовжувала завдавати масованих ударів по Україні, приводячи до непотрібних людських жертв, у тому числі серед ні в чому не винних цивільних осіб