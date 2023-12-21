В Минобороны опровергли информацию о наличии гражданства США у детей Умерова

В Министерстве обороны заверили, что члены семьи министра обороны Рустема Умерова являются исключительно гражданами Украины, а не США, как об этом распространяют СМИ, передает УНН.

Детали

Информация, которая распространяется в СМИ о том, что члены семьи министра обороны Рустема Умерова якобы являются гражданами США, не соответствует действительности. Дети министра (сын - в возрасте 10 лет, дочери - 8 и 2 года) - являются исключительно гражданами Украины. Гражданства других стран у членов семьи Умерова - нет - сообщили в Минобороны.

В Минобороны отметили, что украинские паспорта, которые им были выданы после окончания срока действия предыдущих, дети министра получили в Посольстве Украины в США.

"Именно поэтому в декларации, на которую ссылаются СМИ, и было указано место выдачи документов - США", - отметили в ведомстве.

Также в Минобороны добавили, что 2016 году семья Умерова вынуждена была выехать за границу из-за покушений и угроз в результате систематической деятельности Рустема Умерова по деоккупации временно оккупированного Крыма.

С 2014 года Рустем Умеров как делегат Курултая крымскотатарского народа вместе с Лидером крымскотатарского народа Мустафой Джемилевым и представителями Меджлиса выступал на всех международных площадках о нарушениях прав людей в оккупированном Крыму, был вовлечен в процесс освобождения политзаключенных Крыма - резюмировали в Минобороны.

Напомним,

Украина хочет в 2024 году призвать на военную службу мужчин призывного возраста от 25 до 60 лет, проживающих за рубежом, в том числе и в Германии.