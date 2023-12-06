F-16 и ПВО: украинская делегация обсудила в Конгрессе США насущные оборонные потребности Украины

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В штабе рассказали о соблюдении договоренностей на ПП "Краковец-Корчева"
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В штабе рассказали о соблюдении договоренностей на ПП "Краковец-Корчева"

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Вспышка гепатита А в Винницкой области: заражение через воду рассматривается как одна из основных версий
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Вспышка гепатита А в Винницкой области: заражение через воду рассматривается как одна из основных версий

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Прозрачность и стабильность: в чем заключается потенциальный резерв банковской системы и как им воспользоваться
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Прозрачность и стабильность: в чем заключается потенциальный резерв банковской системы и как им воспользоваться

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Гибель рыбы в Винницкой области: Госэкоинспекция не обнаружила превышения нормы загрязняющих веществ в Ладыжинском водохранилище
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Гибель рыбы в Винницкой области: Госэкоинспекция не обнаружила превышения нормы загрязняющих веществ в Ладыжинском водохранилище

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Меркурий даёт нам шанс: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 - 10 декабря
4 декабря  •  234899 просмотра

Меркурий даёт нам шанс: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 - 10 декабря

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Повышение безопасности операций: fintech-эксперт дал прогноз развития ИИ в банковской сфере
4 декабря  •  234067 просмотра

Повышение безопасности операций: fintech-эксперт дал прогноз развития ИИ в банковской сфере

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В Нацполиции подтвердили: из-за якобы избиения Дубинского в СИЗО на место направили следственно-оперативную группу
2 декабря  •  236571 просмотра

В Нацполиции подтвердили: из-за якобы избиения Дубинского в СИЗО на место направили следственно-оперативную группу

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Фронт динамичный, говорить о достижениях рф сейчас не можем - спикер Сухопутных войск ВСУ о Хромовом
1 декабря  •  270049 просмотра

Фронт динамичный, говорить о достижениях рф сейчас не можем - спикер Сухопутных войск ВСУ о Хромовом

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Политолог: нас ждут новые разоблачения коррупции в сфере питания военных
1 декабря  •  59089 просмотра

Политолог: нас ждут новые разоблачения коррупции в сфере питания военных

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Эксперт об изменениях каталога питания для военных от "Оператора тыла": сделает невозможным манипуляции
30 ноября  •  292367 просмотра

Эксперт об изменениях каталога питания для военных от "Оператора тыла": сделает невозможным манипуляции

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Главную елку страны и фотозону хотят выставить на продажу, а средства передать ВСУ: в Folk Ukraine рассказали подробности
30 ноября  •  261442 просмотра

Главную елку страны и фотозону хотят выставить на продажу, а средства передать ВСУ: в Folk Ukraine рассказали подробности

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Незаконный отзыв лицензий у банков является базовым нарушением права собственности акционеров - юрист
30 ноября  •  199108 просмотра

Незаконный отзыв лицензий у банков является базовым нарушением права собственности акционеров - юрист

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Экономист рассказал, как блокада на границе с Польшей повлияет на стоимость новогоднего стола
30 ноября  •  183476 просмотра

Экономист рассказал, как блокада на границе с Польшей повлияет на стоимость новогоднего стола

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Координатор штаба рассказал о попытке украинских водителей провести переговоры с польскими перевозчиками на границе
1 декабря  •  37741 просмотра

Координатор штаба рассказал о попытке украинских водителей провести переговоры с польскими перевозчиками на границе

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20 украинских водителей эвакуированы с польской границы из-за забастовки
1 декабря  •  33222 просмотра

20 украинских водителей эвакуированы с польской границы из-за забастовки

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Новости по теме

F-16 и ПВО: украинская делегация обсудила в Конгрессе США насущные оборонные потребности Украины

Украинские чиновники встретились с американскими законодателями, чтобы обсудить насущные оборонные потребности Украины, включая противовоздушную оборону и передачу F-16, а также отметили евроатлантическую интеграцию и реформы, которые продолжаются, несмотря на войну.

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F-16 и ПВО: украинская делегация обсудила в Конгрессе США насущные оборонные потребности Украины

В Казахстане ликвидировали фонд "Слава Украине" по решению суда

Суд в Атырау, Казахстан, постановил ликвидировать фонд помощи пострадавшим украинцам "Слава Украине", ссылаясь на ошибку в его регистрации.

Политика •   •  23247 просмотра
В Казахстане ликвидировали фонд "Слава Украине" по решению суда

Требования на пути в ЕС: комитет рекомендовал принять два законопроекта о НАБУ и НАПК

Комитет по вопросам антикоррупционной политики поддержал два важных для европейской интеграции правительственные антикоррупционные законопроекты, направленные на расширение штата НАБУ и внесение изменений в полномочия НАПК в сфере проверки активов.

Политика •   •  24068 просмотра
Требования на пути в ЕС: комитет рекомендовал принять два законопроекта о НАБУ и НАПК

Нидерланды выделят 17 млн евро на поддержку судебной системы Украины

Правительство Нидерландов выделят 17 миллионов евро на поддержку судебной системы Украины, помогая в восстановлении справедливости для жертв военных преступлений; это включает усиление прокуратуры и полиции. Министр иностранных дел Нидерландов Ханке Брейнс Слот подтвердила это обязательство во время визита в Киев.

Политика •   •  22130 просмотра
Нидерланды выделят 17 млн евро на поддержку судебной системы Украины

В нескольких европейских странах растет количество случаев "ходячей пневмонии"

Несколько европейских стран переживают всплеск заболеваемости микоплазменной пневмонией среди детей, что соответствует аналогичному росту заболеваемости в Китае. Эта бактериальная инфекция часто приводит к респираторным заболеваниям и чаще всего встречается у детей школьного возраста.

Здоровье •   •  19209 просмотра
В нескольких европейских странах растет количество случаев "ходячей пневмонии"

Украинские военные уже прорвали две из трех линий обороны рф - Умеров

Украинские войска прорвали первые две российские линии обороны, заявил министр обороны Рустем Умеров. Украина также освободила 50% своей территории от российского контроля.

Война •   •  27193 просмотра
Украинские военные уже прорвали две из трех линий обороны рф - Умеров

Помощь Украине: Ермак и Стефанчук в США подчеркнули важность скорейшего рассмотрения в Конгрессе бюджетного запроса

Ермак и Стефанчук призвали Конгресс США как можно быстрее рассмотреть бюджетный запрос на более 61 миллиарда долларов помощи для поддержки Украины против российской агрессии. Они встретились с председателями ключевых комитетов Конгресса США, чтобы обсудить дальнейшую двухпартийную поддержку и стратегические меры против России.

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Помощь Украине: Ермак и Стефанчук в США подчеркнули важность скорейшего рассмотрения в Конгрессе бюджетного запроса

Украина выполнила более 90% рекомендаций Еврокомиссии для начала переговоров о вступлении в ЕС - Жовква

Украина выполнила более 90% рекомендаций Европейской комиссии, необходимых для переговоров о вступлении в Европейский Союз, заявил заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква. Украина рассчитывает на решение ЕС начать переговоры на основе этих достижений.

Политика •   •  22661 просмотра
Украина выполнила более 90% рекомендаций Еврокомиссии для начала переговоров о вступлении в ЕС - Жовква

В течение десятилетия глобальное потепление может вызвать "переломные моменты", которые будут иметь катастрофические последствия для всего мира - ученые

В отчете, который составили более 200 ученых со всего мира, рассматриваются пять "переломных моментов", связанных с глобальным потеплением. Они включают потерю ледникового покрова и вымирание коралловых рифов, и требуют срочных глобальных действий для предотвращения необратимого ущерба.

Новости Мира •   •  19874 просмотра
В течение десятилетия глобальное потепление может вызвать "переломные моменты", которые будут иметь катастрофические последствия для всего мира - ученые

Открытие главной елки страны запланировано сегодня

Главную елку страны, как ожидается, откроют сегодня.

Общество •   •  25654 просмотра
Открытие главной елки страны запланировано сегодня