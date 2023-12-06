F-16 и ПВО: украинская делегация обсудила в Конгрессе США насущные оборонные потребности Украины

В рамках визита в США руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, глава Верховной Рады Руслан Стефанчук и министр обороны Рустем Умеров встретились с председателями комитетов Палаты представителей США. Стороны обсудили насущные оборонные потребности Украины, в частности в усилении ПВО, а также в передаче самолетов F-16. Также была встреча с участниками Украинского кокуса. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ОП.

Детали

Ермак совместно со Стефанчуком и Умеровым встретились с тремя председателям комитетов Палаты представителей Конгресса США - комитета по иностранным делам Майклом Макколом, комитета по вопросам разведки Майком Тернером и комитета по вооруженным силам Майком Роджерсом.

Во время встречи представители украинской делегации подчеркнули важность скорейшего рассмотрения в Конгрессе США бюджетного запроса о финансировании дополнительных расходов на помощь Украине в объеме более 61 млрд долл., который является жизненно необходимым для продолжения освобождения наших земель от российских захватчиков.

"Стороны также обсудили насущные оборонные потребности Украины, в частности в усилении противовоздушной обороны, увеличении поставок дальнобойных ракет, артиллерийских снарядов, танков и бронетехники, а также в передаче Украине самолетов F-16", - сообщили в ОП.

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Сообщается, что собеседники коснулись вопроса евроатлантической интеграции Украины. Андрей Ермак отметил, что полноценное членство в Альянсе является стратегической целью нашего государства, и это присоединение также усилит НАТО.

"Кроме того, руководитель Офиса Президента и председатель Верховной Рады Украины встретились с представителями Украинского кокуса в Палате представителей Конгресса США", - информирует ОП.

Стефанчук и Ермак рассказали, что несмотря на войну Украина активно имплементирует реформы, в том числе и те, которые предусмотрены программой сотрудничества с МВФ. Уже разработан Концепт усиления устойчивости демократии в Украине. Также они заверили, что для команды Президента Владимира Зеленского одним из самых больших приоритетов является борьба с коррупцией, о чем свидетельствуют многочисленные производства, открытые в последнее время.

Ермак отдельно отметил важную работу в направлении конфискации российских активов для восстановления Украины, в частности поддержку законопроекта, который уполномочивает Министерство юстиции США быстрее конфисковать ценные активы, принадлежащие подсанкционным российским олигархам, и передавать их нашей стране.

"Стороны также обсудили углубление сотрудничества с украинскими кокусами, привлечение в них новых членов, расширение сотрудничества с другими кокусами Конгресса", - отмечается в сообщении.

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