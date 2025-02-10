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Як правильно доглядати за постільною білизною: прості поради

Як правильно доглядати за постільною білизною: прості поради

Київ • УНН

 • 133163 перегляди

Детальні рекомендації щодо прання та догляду за різними типами постільної білизни, подушками та ковдрами. Поради з вибору температурних режимів та способів сушіння для різних тканин.

Постільна білизна – це не лише елемент комфорту, а й важлива складова здорового сну. Регулярний і правильний догляд за нею допоможе зберегти її чистоту, м’якість і довговічність. 

УНН зібрав основні правила догляду за постільною білизною.

Як часто потрібно прати постільну білизну?

Змінювати й прати постіль необхідно не рідше ніж 1 раз на тиждень. Влітку або під час хвороби краще робити це частіше – раз на 5 днів. Особливо, часто змінювати постіль потрібно, якщо у вас є домашні тварини, які сплять на ліжку, або ви звикли їсти в ліжку.

Прати простирадла, наволочки та підковдри варто за температури 60°C для більшості тканин. Все через те, що нижчі температури можуть не вбити всі бактерії або не видалити піт більш ефективно. 

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Бавовна, льон, сатин: 40–60°C. Ці матеріали витримують високу температуру, що допомагає ефективно знищувати бактерії.

Шовк, віскоза: 30°C. Для делікатних тканин важливо використовувати щадний режим прання.

Махрова постільна білизна: 60°C, щоб зберегти м’якість і пухнастість.

Також, перед пранням завжди перевіряйте етикетку виробника, оскільки різні матеріали можуть мати особливі вимоги.

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Регулярне прання постільної білизни також чудово допомагає запобігати появи клопів. Регулярна зміна простирадл допоможе вам виявити їх, а прання і сушіння в пральній машині при високій температурі можуть допомогти їх позбутися.

А от такий елемент постільної білизни як наматрасники або захисні чохли для матрацу можна прати рідше: достатньо одного разу на 2-3 місяці.

Більшість наматрасників можна прати в пральній машині разом з іншими постільними речами, за температури 40-60 °C. 

Як правильно прати подушки та ковдри?

Багато подушок з пір'я, пуху і мікрофібри можна прати в пральній машині. Прати їх потрібно кожні 4-6 місяців.

Якщо ви збираєтеся прати в машині, виберіть делікатний режим. Прання двох подушок одночасно може допомогти зберегти їхнє положення в пральній машині. 

Подушки з ефектом пам'яті не можна прати в пральній машині, але зазвичай їхній чохол можна зняти та попрати. Чохли варто прати двічі на рік.

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Ковдру варто прати приблизно 1-2 рази на рік, щоб вона залишалася свіжою. Багато ковдр можна прати вдома, але найкращий спосіб прання залежатиме від наповнювача і розміру пральної машини. 

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Якщо переймаєтесь, аби не пошкодити якось свою ковдру — можете віднести її в хімчистку. 

Періть ковдру в пральній машині тільки в тому разі, якщо всередині барабана достатньо місця. Ковдра не повинна повністю заповнювати барабан, оскільки в цьому разі вода і мийний засіб не зможуть нормально циркулювати.

Для ковдр із наповнювачем із холлофайбера, синтетики або мікрофібри: 30-40 °C. Необхідно прати у пральній машині на делікатному режимі.  Потім увімкніть додатковий цикл полоскання, щоб видалити всю мильну піну.

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Для вовняних ковдр: не вище 30°C. Прати краще у режимі машинного прання на щадному режимі.  

Для ковдр із пера, пуху або шовку: віднесіть їх краще у хімчистку для професійного прання.

Як доглядати за матрацом?

Особливих правил догляду за матрацом немає, втім його рекомендують чистити кожних 6 місяців. Крім того, його варто періодично перевертати, як це часто зазначають в інструкціях.

Деякі матраци цього не вимагають, тож прислухайтеся рекомендації виробника.

Людям, які страждають на алергію, слід звертати увагу на ознаки алергічної реакції (нежить, свербіж в очах, сухість у горлі), оскільки вони можуть бути ознакою того, що матрац пора чистити.

Як правильно сушити постіль?

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Всього є кілька варіантів сушіння постільної білизни: на відкритому повітрі, в приміщенні та в сушильній машині.

Сушіння на відкритому повітрі

Ідеальний спосіб висушити постільну білизну - це висушити її на повітрі. Сушіння постільної білизни під ультрафіолетовим світлом (сонячним світлом) допоможе вбити всі мікроорганізми, що живуть на простирадлах.

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Сушіння в приміщенні

Якщо у вас немає можливості сушити прання на вулиці, то ще одним варіантом є сушіння в приміщенні.

Постарайтеся розвішувати прання в добре провітрюваному приміщенні, в ідеалі з відкритими вікнами і хорошою циркуляцією повітря. 

Якщо вам необхідно повісити постільну білизну над дверима, намагайтеся не використовувати дверцята шафи або гардероба, оскільки це може призвести до появи цвілі в шафі (яку буде складно чистити).

Деякі фахівці рекомендують сушити простирадла на батареї, але не робіть цього - це може призвести до пожежі, утворення цвілі та збільшення рахунків за опалення.

Сушіння в сушильній машині

Хорошим варіантом є сушильна машина, але цей метод, може підійти не всім типам тканин.

Простирадла, найімовірніше, можна сушити в пральній машині, але спочатку перевірте етикетку з рекомендаціями з догляду, щоб переконатися, що це не так.

Ковдри із синтетичного, холлофайбера або мікрофібри можна сушити в сушильній машині (якщо вони підходять), але обов'язково використовуйте режим прохолодного сушіння або сушіння на повітрі. 

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Уникайте сушіння в сушильній машині вовняних, шовкових, пір'яних або пухових ковдр, оскільки це може призвести до утворення грудок або зіпсувати наповнювач.  

Чудовий спосіб зберегти пухнастість постільної білизни - це купити кульки для сушильної машини і покласти їх до машинки перед сушінням. 

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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