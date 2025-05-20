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Важна ли для украинцев оригинальность техники и легальность поставки в Украине - видеоопрос
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Важна ли для украинцев оригинальность техники и легальность поставки в Украине - видеоопрос

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Важна ли для украинцев оригинальность техники и легальность поставки в Украине - видеоопрос

Киев • УНН

 • 3290 просмотра

Видеоопрос показал, что для украинцев важна как цена техники, так и ее оригинальность и официальность поставки. Многие готовы поддерживать официальный рынок ради надежности.

Важна ли для украинцев оригинальность техники и легальность поставки в Украине - видеоопрос

Украинцы все больше обращают внимание на детали процесса приобретения техники. Участники видеоопроса, проведенного в столице, засвидетельствовали, что беспокоятся о цене и оригинальности техники, а также официальности поставки и возможности гарантийного обслуживания, пишет УНН.

Детали

На фоне роста товарного предложения и активного распространения "серого" импорта, потребители все чаще выбирают между официально ввезенной техникой и более дешевыми альтернативами от нелегальных поставщиков. Последние не только избегают уплаты налогов и не несут ответственности перед покупателями, но и часто продают бывшую в употреблении или неоригинальную технику под видом новой. Это создает существенные риски как для потребителей, так и для государства.

Ответы участников опроса иллюстрируют широкий спектр подходов к потребительскому выбору. Часть респондентов отметила, что важно поддерживать официальный импорт, ведь это гарантирует качество, наличие сервисного обслуживания и уплату налогов в бюджет.

Наверное, это вселяет в меня больше уверенности, что техника дольше прослужит, и я смогу, в случае чего, обратиться в сервисный центр, если он представлен в Украине. Поэтому, да – для меня важно, чтобы она была оригинальной и официально завезенной в Украину со всеми необходимыми документами и по всему остальному правильно

- отметила одна из опрошенных.

Другие отмечают, что в первую очередь обращают внимание на цену, и только потом – на оригинальность приборов и легальность поставки. 

"Я бы, конечно, смотрела на цену, а уже потом согласовывала бы качество с кем-то, кто в этом разбирается", – добавила другая респондентка.

"Серый" импорт подрывает доверие: почему даже официальная покупка техники вызывает подозрения у украинских потребителей?13.05.25, 19:08 • 168547 просмотров

Отдельные опрошенные признаются, что не слишком задумываются, является ли техника оригинальной и реализует ли ее добросовестный бизнес, пока она работает исправно. В то же время большинство соглашается, что неоригинальные товары, как правило, имеют более низкое качество материалов и могут быстрее выходить из строя.

Вообще неоригинальные вещи так себе работают. Дополнительно их видно – по качеству пластика, материалов, программного обеспечения и всего прочего

- отметил один из участников опроса.

В общем, как показывает опрос, украинцы склонны поддерживать официальный рынок техники, особенно когда речь идет о надежности и сервисе, однако цена остается важным фактором выбора.

Я покупаю технику в магазинах, которым доверяю, – чтобы она была оригинальной. Мне, наверное, было бы важно, чтобы все было официально, но если бы для меня была критической цена, возможно, я бы допустила вариант серого рынка. То есть мне трудно однозначно ответить

- поделилась потребительница.

Напомним

Покупая технику через сомнительные сети, которые работают с неофициальными поставщиками, потребители подвергают себя риску проблемной работы желанных гаджетов. Такие устройства часто не имеют надлежащей сертификации, гарантийного обслуживания, а некоторые настройки или функции могут быть полностью заблокированными.

УНН также сообщал об утечке внутренних описаний "серых" схем поставки техники Apple в одной из небольших сетей. Технику закупают через посредников в странах Юго-Восточной Азии - в основном это новинки или восстановленные устройства. В Украину она ввозится микроавтобусами по поддельным таможенным декларациям, где вместо дорогих гаджетов указываются дешевые аксессуары. Эксперты предполагают наличие "зеленого коридора" на таможне. В дальнейшем технику реализуют через широкую сеть магазинов, формально оформленную на сотни ФЛП, что позволяет минимизировать налоги и избегать ответственности.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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