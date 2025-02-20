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Вместо качественных лекарств будут дешевые аналоги: в пациентской организации онкобольных обеспокоены новыми правилами на фармрынке

Вместо качественных лекарств будут дешевые аналоги: в пациентской организации онкобольных обеспокоены новыми правилами на фармрынке

Киев  •  УНН

 • 29230 просмотра

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Директор БФ «КРАПЛЯ КРОВІ» предупреждает о рисках нового регулирования цен на лекарства. Жесткое административное вмешательство может привести к исчезновению качественных европейских препаратов и их замене дешевыми индийскими аналогами.

Введение новых правил регулирования фармацевтического рынка может иметь серьезные последствия для пациентов. Из-за жесткого административного вмешательства государство рискует не только повысить цены на лекарства, но и создать дефицит важных препаратов. Директор Благотворительного фонда пациентов "КРАПЛЯ КРОВІ" Иван Зеленский в интервью УНН рассказал, как изменения на фармрынке могут повлиять на доступность лекарств и лечение хронических больных.

  • Как, по вашему мнению, новое регулирование цен повлияет на доступность лекарств для пациентов? Видите ли вы риск, что из-за введения ограничений производители уменьшат поставки или выведут определенные препараты с рынка?

    Это очень рискованный законопроект. Вообще, если у нас рыночная экономика в стране, и государство начинает вмешиваться в рынок, вводя туда дополнительные регулирования, то это не очень хорошо. Часть препаратов может, наоборот, подорожать, а не подешеветь, а часть препаратов может вообще исчезнуть с рынка. То есть, им станет, не выгодно продавать свои товары в Украине, и они уйдут.

    • Повлияют ли нововведения на выполнение протоколов лечения, ведь в них прописаны определенные препараты, в том числе импортные, которые, по предостережению профессионального сообщества, могут исчезнуть?

      Я могу комментировать свою область, онкологию. Основные молекулы закупаются через номенклатуру государственных закупок. И вот там более-менее нормально, там долгосрочные контракты и риск небольшой.

      Риск есть там, где аптечный сегмент, где ритейл. В ритейле каждый препарат друг с другом конкурирует на полочке. 

      • Повлияют ли нововведения на физическую доступность лекарств, в том числе импортных? Ведь такие ассоциации как Европейская Бизнес Ассоциация уже заявили об обеспокоенности со стороны иностранных компаний.

        Они правы. На самом деле у нас в стране, какая история: условно рынок можно поделить на три части. Одна часть - это европейские производители, там генерические или оригинальные. Еще одна часть - это наши украинские производители, у нас довольно мощная фармакология. И третья часть - это индийские производители, которых мы, к сожалению, очень сильно впускаем на свой рынок. И они очень сильно давят своими низкими ценами, как на нашего производителя, а особенно на европейца. Поэтому этот закон, он рискует привести к тому, что европейцы уйдут, а индусы - выживут. И по нашим производителям это ударит немало. А с индийскими производителями есть проблемы. Во-первых, из-за качества, а во-вторых, они могут не вовремя привезти препарат.

        Поэтому я разделяю беспокойство Европейской Бизнес Ассоциации.

        • Существует ли опасность, что часть пациентов будет вынуждена переходить на менее эффективные или более дешевые аналоги? Может ли это ухудшить качество лечения и вызвать дополнительные риски для здоровья?

          Да и это возможно. То есть, если с рынка уходят, условно, бренды, а остаются только более дешевые варианты, то в более дешевых вариантах всегда есть риск, что там будет некачественно. Это так со всем работает. Одно дело - купить брендовую машину, а другое - какую-то подделку. С лекарствами так же.

          • Какие еще риски вы видите в новом регулировании фармрынка для пациентов? Какие изменения, по вашему мнению, могут сделать ситуацию более сбалансированной, чтобы не пострадали те, кто нуждается в постоянном лечении? 

            Первое, что я сделал бы, это запретил доступ на наш рынок дешевых индийских производителей. То есть, полностью отказываться от индусов нельзя. Хороших индусов, те, которые имеют регистрацию в Европе, надо оставить. Всех остальных надо с рынка убрать. Тем более, мы сейчас с Европой очень сильно в унисон работаем. Рано или поздно мы попадем в Европейский Союз. И Европа на свой рынок не пускает дешевых и некачественных индусов. 

            Второе - нужно максимально расширить программу "Доступные лекарства" и закрыть ею основные направления лечения украинских пациентов. Тем самым мы и рынок сохраним, и дадим возможность пациенту выбрать, берет ли он бесплатно дешевый вариант, или доплачивает и берет дорогой вариант. Так работают европейские рынки.

            Реимбурсация - это шанс избежать дефицита именно тех препаратов, которые реально лечат. Потому что, если с рынка исчезнут, условно, всякие гепатопротекторы, нейропротекторы или противовирусные, то никто от этого не погибнет. Это фуфломецин. Украинцы реально фуфломециновку покупают. Если они исчезнут, то ничего страшного не произойдет. А если исчезнут антибиотики, условно, оригинальные, то это уже будет такой серьезный шок.

            Еще надо, конечно, посмотреть на этот сговор. Я так понимаю, что этот законопроект призван разбить сговор двух дистрибьюторов. Нельзя говорить, что его нет, но он сложился, скорее всего, исторически, а не из-за сговора. То есть, другие все просто хуже работали, а в итоге эти два дистрибьютора - Оптима и БаДМ - выжили в конкурентном рынке. Значит, они выжили, а меньшие погибли. Надо, возможно, еще дать двум-трем дистрибьюторам работать в этом рынке. Но это такие очень тонкие инструменты. Американцы умеют как-то это делать. А здесь они тупо влупили законом, сделали эти 20% и это не очень хорошая история. 

            • Обращался ли ваш фонд к правительству или профильным органам власти с предложениями по более сбалансированному регулированию цен на лекарства?

              Мы сейчас думаем относительно петиции к Президенту, чтобы он ветировал этот закон. Но еще нет у нас единого мнения.

              Мы сейчас адвокатируем, первое, закон о параллельном импорте, потому что это не решит кардинально проблему, но даст рынку немножко больше воздуха. Можно будет ввозить препараты из Европы по параллельному импорту, и не только из Европы. И второе, мы предлагаем Министерству здравоохранения расширять программу реимбурсации. Мы, со стороны онкологического своего сообщества, предложили несколько молекул, которые надо ввести в реимбурсацию, и тем самым предотвратить их исчезновение с рынка, и наоборот оставить конкуренцию на рынке.

              Лилия Подоляк

              Лилия Подоляк

              ЭкономикаЗдоровье
              yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
              ukrainaУкраина

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